Gigantyczne zwolnienia w Intelu. Co dalej z koncernem?

Zwolnienia 15 tys. osób w 2024 r. dotyczyły głównie stanowisk niezwiązanych z inżynierią, w tym personelu administracyjnego, sprzedaży, marketingu i funkcji wsparcia. W tej rundzie role produkcyjne i kluczowe zespoły inżynieryjne zostały w dużej mierze zachowane, ponieważ Intel wiąże duże nadzieje ze swoimi ambicjami w zakresie odlewni i potrzebą opracowywania konkurencyjnych produktów.

Cień potęgi Intela

Nowy prezes ma odmienić producenta chipów po latach ustępowania pola rywalom. Firma z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii straciła przewagę technologiczną i ma problemy z dogonieniem Nvidii w dziedzinie sztucznej inteligencji. Przyczyniło się to do trzech kolejnych lat spadków sprzedaży i rosnącego zadłużenia. - Intel musi zastąpić utracone talenty inżynierskie, poprawić swój bilans i lepiej dostosować procesy produkcyjne do potrzeb potencjalnych klientów - powiedział Tan w zeszłym miesiącu na konferencji Intel Vision.

Chociaż najgorsze spadki przychodów Intela są już za nim, według szacunków analityków nie ma szans na powrót do poprzednich poziomów sprzedaży.