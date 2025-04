Naukowcy odtworzyli skórę dinozaura. Powstanie luksusowy produkt dla bogatych

Kreatywna agencja VML, innowatorzy genetyczni z The Organoid Company oraz firma biotechnologiczna Lab-Grown Leather, specjalizująca się w zrównoważonych rozwiązaniach, połączyli siły, by stworzyć pierwszą na świecie skórę z T-Rexa – wykonaną przy użyciu DNA tego wymarłego gatunku – informuje portal Interesting Engineering.

Tyrannosaurus Rex, czyli T-Rex, był jednym z największych i najgroźniejszych drapieżników lądowych, jakie kiedykolwiek istniały.

Czy można odtworzyć skórę dinozaura?

Pierwsze produkty z tej innowacyjnej skóry mogą trafić na rynek jeszcze przed końcem roku. Według naukowców, materiał może stanowić wysokiej jakości, etyczną i ekologiczną alternatywę dla tradycyjnej skóry.

„Ten projekt to niezwykły przykład na to, jak możemy wykorzystać najnowocześniejsze technologie inżynierii genomowej i białkowej do tworzenia zupełnie nowych materiałów. Rekonstruując i optymalizując sekwencje starożytnych białek, jesteśmy w stanie zaprojektować skórę T-Rexa – biomateriał inspirowany prehistoryczną biologią – i sklonować go w specjalnie zaprojektowanej linii komórkowej” - wyjaśnił Thomas Mitchell, dyrektor generalny The Organoid Company.

Choć wcześniej uważano, że DNA dinozaurów nie przetrwało milionów lat, ostatnie odkrycia potwierdzają obecność kolagenu w różnych skamieniałościach, w tym u odkrytych skamielin T-Rexa sprzed 80 milionów lat.