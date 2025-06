„Płynne szkło” i rewolucyjne zmiany w numeracji. Apple zaskoczył

Apple mocno postawił na innowacje. To one mają wyznaczyć kierunek rozwoju urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na kolejne lata. Najważniejszą zapowiedzią jest wprowadzenie nowego języka projektowania „Liquid Glass” (z ang. płynne szkło) – przezroczyste, płynne elementy interfejsu pojawią się we wszystkich systemach: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 oraz visionOS 26. Dzięki temu interfejsy zyskają lekkość, a użytkownicy mogą lepiej wyeksponować swoje tapety czy multimedia. Zmienia się także sposób numeracji systemów – Apple przechodzi na model oparty o rok wydania, co ma ułatwić użytkownikom orientację w aktualnych wersjach (oficjalne premiery przewidziano na jesień).

Apple ze sztuczną inteligencją

Wśród funkcjonalnych nowości iOS 26 znajdziemy gruntownie przebudowane aplikacje: Safari z trybem pełnoekranowym, uproszczony interfejs aparatu z szybkim przełączaniem trybów oraz nowy układ aplikacji Telefon, gdzie ulubione kontakty, ostatnie połączenia i poczta głosowa są dostępne z jednego panelu. Wiadomości zyskują możliwość personalizacji tła, tworzenia ankiet w czatach grupowych oraz typowania aktywności uczestników rozmowy – wszystko z pomocą Apple Intelligence.

No właśnie, bo koncern z Cupertino stawia na sztuczną inteligencję. Nowością są funkcje Live Translation – tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym, zarówno w Wiadomościach, jak i podczas połączeń telefonicznych czy FaceTime. Całość działa lokalnie na urządzeniu, co gwarantuje prywatność. Z kolei Visual Intelligence pozwala rozpoznawać obiekty na ekranie i podejmować na ich podstawie działania – np. wyszukać produkt ze zdjęcia lub automatycznie dodać wydarzenie do kalendarza. Poza tym w Image Playground pojawia się integracja z ChatGPT, umożliwiająca generowanie obrazów i stylizowanie zdjęć znajomych, a Genmoji pozwala teraz łączyć dwa emoji w unikalne kombinacje. Apple zapewnia, że żadne dane nie są przesyłane do ChatGPT bez wyraźnej zgody użytkownika.