„Time” wskazał 100 najbardziej wpływowych osób w AI. Polacy na liście i duże zaskoczenie

To już trzecia edycja prestiżowej listy opublikowanej przez magazyn „Time”. Skład osobowy, jaki rysuje się na podstawie tego rankingu, wyraźnie dowodzi, że kierunek rozwoju sztucznej inteligencji wyznaczają dziś nie tylko maszyny i algorytmy, ale przede wszystkim ludzie – innowatorzy, inwestorzy, wizjonerzy i artyści. We wstępie do TIME100 AI redaktor naczelny magazynu Sam Jacobs podkreślił: to decyzje tych osób będą kształtować przyszłość technologii, która na naszych oczach zmienia świat. Kto znalazł się w tym zestawieniu?

Google poza gronem gigantów AI

Tegoroczną listę podzielono na cztery kategorie: Liderzy, Innowatorzy, Kształtujący (z ang. shapers) obraz rynku i technologii oraz Myśliciele. W pierwszej grupie nie ma raczej większych zaskoczeń – są wszyscy giganci, którzy wdrażają i rozwijają własne duże modele językowe (LLM), jak Sam Altman, szef OpenAI, Elon Musk, stojący za xAI, Mark Zuckerberg, założyciel Mety i Jensen Huang, prezes Nvidii, największego producenta chipów AI. Poza tym kategorię tę uzupełniają m.in. liderzy z Chin, jak twórca Huawei Reng Zhengfei, czy Liang Wenfeng, autor hitu ostatnich miesięcy – modelu DeepSeek. W kategorii niespodzianki można mówić o braku jakiegokolwiek z przedstawicieli Google, choć są takie postaci jak Andy Jassy (Amazon), Dario Amodei (Anthropic), czy potężny inwestor Masayoshi Son (Softbank).

Szczególnie ciekawie prezentują się zestawienia Innowatorzy i Kształtujący. „Time” przypomina, że firmy technologiczne prowadzą dziś agresywną walkę o naukowców i specjalistów, oferując rekordowe kontrakty, czego przykładem może być Meta. Gigant potrafił składać badaczom propozycje opiewające nawet na 1,5 mld dol. za sześcioletni kontrakt. Stawką była nie tylko pensja czy opcje na akcje, lecz także dostęp do 30 tysięcy jednostek graficznych na potrzeby badań nad AI. Ta polityka kadrowa przyniosła jednak mieszane rezultaty – po fali głośnych transferów spółka zamroziła rekrutacje w swoim dziale AI, a z nowego Superintelligence Lab odeszło kilku rozpoznawalnych badaczy.

Polacy na liście „Time”

W gronie Innowatorów znaleźli się m.in. Andy Persons z Adobe, James Peng z Pony AI, czyli firmy będącej jednym z liderów branży pojazdów autonomicznych, a także Alex Blania, współtwórca Tools for Humanity, a więc firmy współfinansowanej przez Altmana, która rozwija obecny też w Polsce projekt World ID (chodzi o skanowanie tęczówek ludzi za pomocą urządzenia Orb i tworzenie unikalnego identyfikatora). Co z naszego punktu widzenia jest najważniejsze, wśród Innowatorów wyróżniono także naszego rodaka – Matiego Staniszewskiego, współzałożyciela start-upu ElevenLabs. Niestety, wedle „Time” to jeden z zaledwie dwóch Polaków wśród setki najważniejszych postaci rynku AI. Autorzy raportu wskazują, że Staniszewski w trzy lata zbudował start-up, dający głos AI, a wartość jego biznesu w tym czasie potroiła się do poziomu 3,3 mld dol.