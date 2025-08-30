Reklama

„Time” wskazał 100 najbardziej wpływowych osób w AI. Polacy na liście i duże zaskoczenie

Na liście TIME100 AI 2025 znaleźli się najpotężniejsi gracze rewolucji sztucznej inteligencji – od Altmana i Muska po chińskich wizjonerów i nietypowe postacie ze świata religii czy polityki. Ale uwagę najbardziej zwraca to, kogo na niej zabrakło.

Publikacja: 30.08.2025 14:49

Mati Staniszewski w trzy lata zbudował start-up, dający głos AI, a wartość jego biznesu w tym czasie

Mati Staniszewski w trzy lata zbudował start-up, dający głos AI, a wartość jego biznesu w tym czasie potroiła się do poziomu 3,3 mld dol. Jako jeden z dwóch Polaków znalazł się na prestiżowej liście

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

To już trzecia edycja prestiżowej listy opublikowanej przez magazyn „Time”. Skład osobowy, jaki rysuje się na podstawie tego rankingu, wyraźnie dowodzi, że kierunek rozwoju sztucznej inteligencji wyznaczają dziś nie tylko maszyny i algorytmy, ale przede wszystkim ludzie – innowatorzy, inwestorzy, wizjonerzy i artyści. We wstępie do TIME100 AI redaktor naczelny magazynu Sam Jacobs podkreślił: to decyzje tych osób będą kształtować przyszłość technologii, która na naszych oczach zmienia świat. Kto znalazł się w tym zestawieniu?

Google poza gronem gigantów AI

Tegoroczną listę podzielono na cztery kategorie: Liderzy, Innowatorzy, Kształtujący (z ang. shapers) obraz rynku i technologii oraz Myśliciele. W pierwszej grupie nie ma raczej większych zaskoczeń – są wszyscy giganci, którzy wdrażają i rozwijają własne duże modele językowe (LLM), jak Sam Altman, szef OpenAI, Elon Musk, stojący za xAI, Mark Zuckerberg, założyciel Mety i Jensen Huang, prezes Nvidii, największego producenta chipów AI. Poza tym kategorię tę uzupełniają m.in. liderzy z Chin, jak twórca Huawei Reng Zhengfei, czy Liang Wenfeng, autor hitu ostatnich miesięcy – modelu DeepSeek. W kategorii niespodzianki można mówić o braku jakiegokolwiek z przedstawicieli Google, choć są takie postaci jak Andy Jassy (Amazon), Dario Amodei (Anthropic), czy potężny inwestor Masayoshi Son (Softbank).

Szczególnie ciekawie prezentują się zestawienia Innowatorzy i Kształtujący. „Time” przypomina, że firmy technologiczne prowadzą dziś agresywną walkę o naukowców i specjalistów, oferując rekordowe kontrakty, czego przykładem może być Meta. Gigant potrafił składać badaczom propozycje opiewające nawet na 1,5 mld dol. za sześcioletni kontrakt. Stawką była nie tylko pensja czy opcje na akcje, lecz także dostęp do 30 tysięcy jednostek graficznych na potrzeby badań nad AI. Ta polityka kadrowa przyniosła jednak mieszane rezultaty – po fali głośnych transferów spółka zamroziła rekrutacje w swoim dziale AI, a z nowego Superintelligence Lab odeszło kilku rozpoznawalnych badaczy.

Polacy na liście „Time”

W gronie Innowatorów znaleźli się m.in. Andy Persons z Adobe, James Peng z Pony AI, czyli firmy będącej jednym z liderów branży pojazdów autonomicznych, a także Alex Blania, współtwórca Tools for Humanity, a więc firmy współfinansowanej przez Altmana, która rozwija obecny też w Polsce projekt World ID (chodzi o skanowanie tęczówek ludzi za pomocą urządzenia Orb i tworzenie unikalnego identyfikatora). Co z naszego punktu widzenia jest najważniejsze, wśród Innowatorów wyróżniono także naszego rodaka – Matiego Staniszewskiego, współzałożyciela start-upu ElevenLabs. Niestety, wedle „Time” to jeden z zaledwie dwóch Polaków wśród setki najważniejszych postaci rynku AI. Autorzy raportu wskazują, że Staniszewski w trzy lata zbudował start-up, dający głos AI, a wartość jego biznesu w tym czasie potroiła się do poziomu 3,3 mld dol.

Staniszewski ElevenLabs założył ze swoim wieloletnim przyjacielem – Piotrem Dąbkowskim. Tym razem w prestiżowym zestawieniu go brak, ale w poprzednich latach to on był wyróżniany przez „Time”.

Mimo że polscy naukowcy i inżynierowie mają znaczący wkład m.in. w rozwój OpenAI (np. Szymon Sidor, czy Wojciech Zaremba), jednak – poza jednym wyjątkiem – nie figurują na liście TIME100 AI 2025. Mowa o Jakubie Pachockim, współtwórcy ChatGPT, który jest drugim naszym rodakiem w rankingu. „Główny naukowiec OpenAI, który kierował szkoleniem GPT-4, ustala priorytety badawcze firmy” – napisał o nim „Time”.

Papież i Chińczycy nadają kierunek?

Lista pokazuje rosnącą siłę azjatyckich firm w świecie technologii przyszłości. Są na niej wspomniani Wenfeng, Zhengfei, Peng, ale też Xingxing z Unitree Robotics. To wyraźny znak, że Chiny są dziś jednym z motorów napędowych światowej rewolucji AI.

Wśród 100 najważniejszych wymieniono również postaci nietuzinkowe. W tym roku doceniono papieża Leona XIV – za jego zaangażowanie w dyskusję o etyce AI oraz Megan Garcię, która po osobistej tragedii aktywnie działa na rzecz bezpiecznego rozwoju tej technologii. W grupie Kształtujących znaleźli się np. Peter Thiel, wiodący inwestor Doliny Krzemowej, Fei-Fei Li, będąca guru branży (szefowa World Labs) czy David Sacks, technologiczny doradca Donalda Trumpa, określany mianem „Krypto Car”. W kategorii Myśliciele wyróżniono z kolei m.in. uznanego badacza AI Yoshuę Bengio, Yejin Choi ze Stanfordu oraz szefa naukowców Google – Jeffreya Deana.

