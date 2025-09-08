Reklama

Europa kontratakuje w wyścigu AI. Sojusz i potężna inwestycja

Dwie wiodące firmy technologiczne ze starego kontynentu łączą siły, by na rynku sztucznej inteligencji rzucić wyzwanie takim gigantom zza oceanu jak OpenAI, czy Google. Stawką jest… suwerenność.

Publikacja: 08.09.2025 19:02

Transakcja jest kamieniem milowym w dążeniu UE do osiągnięcia cyfrowej suwerenności w starciu z potę

Transakcja jest kamieniem milowym w dążeniu UE do osiągnięcia cyfrowej suwerenności w starciu z potęgami z USA i Chin

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Globalny lider na rynku sprzętu do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów, holenderska firma ASML, wykłada rekordową kwotę, jak na europejskie warunki, by wesprzeć francuski start-up. Chodzi o spółkę Mistral AI, która stała się najbardziej rozpoznawalną unijną firmą sektora sztucznej inteligencji. Holendrzy zasilą ją astronomiczną kwotą 1,5 mld dol.

Dlaczego sojusz ASML i Mistral jest tak ważny?

Ta inwestycja z miejsca spraw, że Mistral stanie się nie tylko najcenniejszą spółką sektora AI w Europie, ale też jednym z najwyżej wycenianych start-upów na Starym Kontynencie. Eksperci zauważają, że transakcja jest też kamieniem milowym w dążeniu UE do osiągnięcia cyfrowej suwerenności w starciu z potęgami z USA i Chin. To bezprecedensowe na europejskiej scenie technologicznej połączenie sił to jasny sygnał, że Unia jest zdeterminowana, by budować własne kompetencje technologiczne, zamiast polegać wyłącznie na zagranicznych dostawcach.

ASML, jedyny na świecie dostawca maszyn do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV), stanie się największym akcjonariuszem paryskiego start-upu. Wspomniane 1,5 mld dol. (1,3 mld euro) to lwia część rundy finansowania serii C, w ramach której Mistral pozyska w sumie 1,7 mld euro. Transakcja, której doradzał Bank of America, wycenia Mistral AI na 10 mld euro (i to jeszcze przed zastrzykiem nowego kapitału).

Czytaj więcej

Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI
Technologie
Dzięki AI ludzie w przyszłości będą mieli więcej dzieci? Twórca ChatGPT o potencjale AGI

Inwestycja zapewnia holenderskiej firmie nie tylko pokaźny pakiet udziałów, ale również miejsce w zarządzie Mistral AI. Partnerstwo łączy dwie czołowe firmy technologiczne kontynentu, tworząc potężną synergię. ASML, którego zaawansowane systemy do produkcji chipów kosztują około 180 mln dol. za sztukę, już teraz wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji swoich urządzeń. Dzięki współpracy z francuskim start-upem, firma zyska dostęp do zaawansowanych technologii analityki danych i AI.

Reklama
Reklama

Francuska odpowiedź na OpenAI

Mistral, założony w 2023 r. przez byłych badaczy z DeepMind (Google) i koncernu Meta, od początku pozycjonował się jako unijna odpowiedź na amerykańskie OpenAI. Firma skupia się na rozwijaniu otwartych modeli językowych oraz chatbota „Le Chat”, zaprojektowanego z myślą o europejskich użytkownikach. Inwestycja pomoże Mistralowi rzucić wyzwanie dominacji amerykańskich: ChatGPT (OpenAI) i Gemini (Google). Tym bardziej, że paryska spółka wyróżnia się na tle konkurencji, bo kładzie silny nacisk na zgodność z europejskimi regulacjami, w tym RODO, oraz na suwerenność danych.

Czytaj więcej

Amerykańskie big techy mogą tracić w Europie. UE walczy o suwerenność
Technologie
Amerykańskie big techy mogą tracić w Europie. UE walczy o suwerenność

Jeszcze w czerwcu 2023 r. Mistral (przy okazji rundy serii B) wyceniany był na 5,8 mld euro. Jego wartość zatem skokowo rośnie. Ale podobnie i innych firm AI w tej części świata. Szacuje się, że w I kwartale europejskie firmy z branży AI pozyskały o 55 proc. więcej kapitału niż rok wcześniej. Co więcej, w I połowie 2025 r. na kontynencie pojawiło się 12 nowych „jednorożców”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja ChatGPT AI

Globalny lider na rynku sprzętu do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów, holenderska firma ASML, wykłada rekordową kwotę, jak na europejskie warunki, by wesprzeć francuski start-up. Chodzi o spółkę Mistral AI, która stała się najbardziej rozpoznawalną unijną firmą sektora sztucznej inteligencji. Holendrzy zasilą ją astronomiczną kwotą 1,5 mld dol.

Dlaczego sojusz ASML i Mistral jest tak ważny?

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent Donald Trump wymusza inwestycje koncernów w USA. Prezes Apple Tim Cook może być zmuszony p
Globalne Interesy
Apple odsłania iPhone’a 17. Czy Trump podbije ceny produktów koncernu?
Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek może jeszcze mocno wzrosnąć
Globalne Interesy
Rekordowe wynagrodzenie w historii? Elon Musk może dostać od firmy bilion dolarów
Google, największa firma w branży internetowej, uniknie drastycznego scenariusza
Globalne Interesy
Sąd ogranicza monopol Google’a. Gigant odetchnął jednak z ulgą
Jeszcze niedawno szef Salesforce Marc Benioff przekonywał, że AI będzie raczej asystentem i narzędzi
Globalne Interesy
Tak wielkich zwolnień za sprawą AI jeszcze nie było. Gigant IT tnie tysiące etatów
Chiny mierzą się z problemem braku dostępu do najbardziej zaawansowanych chipów AI. Stawiają na włas
Globalne Interesy
Nowy front wojny o sztuczną inteligencję. Chiny znalazły sposób na blokadę
Reklama
Reklama
e-Wydanie