Europa kontratakuje w wyścigu AI. Sojusz i potężna inwestycja

Globalny lider na rynku sprzętu do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów, holenderska firma ASML, wykłada rekordową kwotę, jak na europejskie warunki, by wesprzeć francuski start-up. Chodzi o spółkę Mistral AI, która stała się najbardziej rozpoznawalną unijną firmą sektora sztucznej inteligencji. Holendrzy zasilą ją astronomiczną kwotą 1,5 mld dol.

Dlaczego sojusz ASML i Mistral jest tak ważny?

Ta inwestycja z miejsca spraw, że Mistral stanie się nie tylko najcenniejszą spółką sektora AI w Europie, ale też jednym z najwyżej wycenianych start-upów na Starym Kontynencie. Eksperci zauważają, że transakcja jest też kamieniem milowym w dążeniu UE do osiągnięcia cyfrowej suwerenności w starciu z potęgami z USA i Chin. To bezprecedensowe na europejskiej scenie technologicznej połączenie sił to jasny sygnał, że Unia jest zdeterminowana, by budować własne kompetencje technologiczne, zamiast polegać wyłącznie na zagranicznych dostawcach.

ASML, jedyny na świecie dostawca maszyn do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV), stanie się największym akcjonariuszem paryskiego start-upu. Wspomniane 1,5 mld dol. (1,3 mld euro) to lwia część rundy finansowania serii C, w ramach której Mistral pozyska w sumie 1,7 mld euro. Transakcja, której doradzał Bank of America, wycenia Mistral AI na 10 mld euro (i to jeszcze przed zastrzykiem nowego kapitału).

Inwestycja zapewnia holenderskiej firmie nie tylko pokaźny pakiet udziałów, ale również miejsce w zarządzie Mistral AI. Partnerstwo łączy dwie czołowe firmy technologiczne kontynentu, tworząc potężną synergię. ASML, którego zaawansowane systemy do produkcji chipów kosztują około 180 mln dol. za sztukę, już teraz wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji swoich urządzeń. Dzięki współpracy z francuskim start-upem, firma zyska dostęp do zaawansowanych technologii analityki danych i AI.