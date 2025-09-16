Twórca ChatGPT wchodzi w nowy biznes przyszłości. Rzuca wyzwanie Muskowi

Firma numer 1 na polu sztucznej inteligencji poszukuje nowych możliwości rozwoju. Pozyskała właśnie kilku naukowców z doświadczeniem w opracowywaniu algorytmów AI do sterowania humanoidami oraz innymi rodzajami robotów. Ogłoszenia o pracę wskazują, że OpenAI buduje zespół zdolny do tworzenia systemów trenowanych za pomocą teleoperacji i symulacji – pisze magazyn „Wired”.

Źródła zaznajomione z planami firmy mówią też, że OpenAI rekrutuje osoby mające pracować bezpośrednio nad robotami humanoidalnymi – maszynami o częściowej lub pełnej formie ludzkiej. Jeden z ekspertów z obszaru robotyki twierdzi, że firma rozpoczęła trenowanie algorytmów AI lepiej rozumiejących świat fizyczny, co mogłoby umożliwić robotom sprawniejsze poruszanie się i wykonywanie zadań.

Eksperci od humanoidów w szeregach OpenAI?

Seria ostatnich rekrutacji wskazuje, że wysiłki OpenAI w robotyce nabierają tempa. Na przykład w czerwcu 2025 roku do OpenAI dołączył Chengshu Li z Uniwersytetu Stanforda, gdzie pracował nad wieloma projektami robotycznymi, m.in. nad benchmarkiem do oceny zdolności humanoidów wykonujących szeroki zakres prac domowych. Jego doktorat dotyczył opracowywania systemów oceny i skupiał się na robotach częściowo humanoidalnych – wyposażonych w ramiona, ale poruszających się na kołach zamiast nóg.

Dwóch innych badaczy z kolejnego laboratorium robotyki również zasiliło szeregi OpenAI (na co wskazują ich profile na LinkedIn). Profesor z trzeciego ośrodka zajmującego się humanoidami poinformował z kolei, że jeden z jego studentów został ostatnio zatrudniony przez firmę. Również na stronie firmy pojawiły się ogłoszenia z ofertami pracy. Jedno z nich wymagało doświadczenia w teleoperacji i symulacji – kluczowych w trenowaniu humanoidów. Teleoperacja polega na tym, że człowiek wykonuje czynności i steruje kończynami robota, a algorytm uczy się naśladowania jego działań. W ogłoszeniu wymagano także znajomości narzędzi symulacyjnych, takich jak Nvidia Isaac, szeroko stosowanych do trenowania humanoidów w wirtualnych środowiskach fizycznych.