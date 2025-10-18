Aktualizacja: 18.10.2025 19:09 Publikacja: 18.10.2025 16:36
Czy skutki rozwoju AI przewidzimy spoglądając w przeszłość? „Trwała klasa niższa" to nowy lumpenproletariat?
Foto: Adobe Stock
Lękom związanym z ekspansją sztucznej inteligencji przygląda się „The New Yorker”. Gazeta przywołuje m.in. ostrzeżenia przed AI płynące z Doliny Krzemowej. Jedną z takich postaci jest Leopold Aschenbrenner, były pracownik OpenAI, który przewiduje, że sztuczna inteligencja osiągnie lub przekroczy ludzkie możliwości do 2027 r. Według niego jest bardzo prawdopodobne, że do tego czasu AI stanie się samonapędzającą technologią – zacznie tworzyć coraz potężniejsze wersje samej siebie, czyniąc ludzi zbędnymi.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja może do 2030 roku pozbawić zatrudnienia 99 proc. pracowników – twierdzi Rom...
Inną postacią znaną z pesymistycznych ocen dotyczących wpływu AI na ludzkość jest Nate Soares, były inżynier Google i Microsoft, prezes Instytutu Badań nad Inteligencją Maszynową (Machine Intelligence Research Institute). Ostrzega on m.in. przed wzrostem bezrobocia. W jego ocenie ofiarami tego procesu jako pierwsze mogą paść osoby związane z branżą zaawansowanych technologii („podobnie jak potwór Frankensteina zabił swojego twórcę”). Potem rewolucja może dotknąć świat pracy odbywającej się w środowisku cyfrowym, obejmującej takie czynności jak pisanie e-maili, wypełnianie arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie prezentacji. „W końcu samoudoskonalająca się AI opracuje inteligentne maszyny, które lepiej poradzą sobie z zadaniami fizycznymi” – czytamy.
Co się stanie z ludźmi, którzy wskutek rozwoju AI stracą możliwość wykonywania pracy zarobkowej? Lub nigdy jej nie będą mieli, bo jako młode osoby wchodzące na rynek, na którym trwać będzie ekspansja AI, nie znajdą zatrudnienia? „The New Yorker” przypomina o lumpenproletariacie – pojęciu użytym przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w pierwszej połowie XIX w. do opisu warstwy społecznej, która powstała jako efekt rewolucji przemysłowej i narodzin kapitalizmu.
Czytaj więcej
AI może nie tylko pozbawić nas pracy, ale i całkowicie nas zastąpić – ostrzega Geoffrey Hinton, n...
Lumpenproletariatem były według nich osoby żyjące w skrajnej biedzie, niemogące znaleźć zatrudnienia, przez to znajdujące się poza klasą pracującą (proletariatem). „Według niektórych w Dolinie Krzemowej ta nieszczęsna kategoria wkrótce obejmie znaczną część ludzkości, ponieważ przyspieszający rozwój sztucznej inteligencji stworzy nowy lumpenproletariat – albo, we współczesnym internetowym żargonie, „trwałą klasę niższą” (permanent underclass) – czytamy.
„The New Yorker” tłumaczy, że strach przed utratą pracy powoduje, że pracownicy obierają dwie strategie. Pierwsza to powrót do zawodów niezwiązanych w żaden sposób z technologią cyfrową (gazeta podaje przykład dziennikarki, która została sommelierem). Druga to uczenie się wykorzystania AI i praca w trybie niemal maszynowym (w trybie 9-9-6 – to termin zapożyczony z Chin, oznaczający pracę od 9 rano do 9 wieczorem, sześć dni w tygodniu). „Nagrodą za ten wysiłek może być rola „nadzorcy” przyszłości zdominowanej przez sztuczną inteligencję: im bliżej współpracy z maszyną się znajdziesz, tym większą zdobędziesz władzę” – podsumowuje to podejście „The New Yorker”.
Czytaj więcej
ChatGPT-5, najnowsza wersja chatbota od OpenAI, generuje bardziej szkodliwe odpowiedzi niż poprze...
Gazeta wskazuje, że strach ludzi przed tym, co przyniesie rozwój AI, potęgowany jest dziś przez fakt, że wciąż nie istnieje spójna wizja tego, jak miałoby wyglądać społeczeństwo zdominowane przez sztuczną inteligencję. Nie ma dyskusji nad ekonomicznymi konsekwencjami jej ekspansji, nad redystrybucją przychodów czy wprowadzeniem powszechnego dochodu podstawowego.
Jak zatem może wyglądać przyszłość? Wizja nakreślona przez „The New Yorker” nie jest optymistyczna. Gazeta przypomina, że lumpenproletariat w ujęciu Marksa i Engelsa był grupą skoncentrowaną na walce o przetrwanie, nie mającą świadomości klasowej, podatną na manipulacje. „(…) niższa klasa epoki AI mogłaby ostatecznie dołączyć do rewolucji proletariatu. Wymagałoby to jednak zbiorowego uświadomienia sobie opresyjnych skutków technologii – a rozwinięcie świadomości klasowej może być szczególnie trudne w epoce, w której przekazy medialne i konsumpcja informacji są coraz bardziej kształtowane przez samą sztuczną inteligencję” – czytamy.
Autor przypomina też słowa Marksa i Engelsa, którzy pisali, że trudne warunki życia powodują, że lumpenproletariat może stać się „przekupionym narzędziem reakcyjnych intryg”. „Łatwo wyobrazić sobie podobną dynamikę już teraz wśród tych, którzy starają się uniknąć przynależności do trwałej klasy niższej ery AI. Walka o spowolnienie rewolucji sztucznej inteligencji byłaby dziś tylko przyznaniem się, że nie jesteś dość dobry, by wziąć w niej udział” – podsumowuje autor.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Lękom związanym z ekspansją sztucznej inteligencji przygląda się „The New Yorker”. Gazeta przywołuje m.in. ostrzeżenia przed AI płynące z Doliny Krzemowej. Jedną z takich postaci jest Leopold Aschenbrenner, były pracownik OpenAI, który przewiduje, że sztuczna inteligencja osiągnie lub przekroczy ludzkie możliwości do 2027 r. Według niego jest bardzo prawdopodobne, że do tego czasu AI stanie się samonapędzającą technologią – zacznie tworzyć coraz potężniejsze wersje samej siebie, czyniąc ludzi zbędnymi.
Nestlé poinformowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat zlikwiduje około 16 000 miejsc pracy na całym świecie, w...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Szokująca prognoza doświadczonego inżyniera z Doliny Krzemowej: W najlepszym scenariuszu mamy tylko 5 proc. szan...
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej może prowadzić do skomplikowanych sporów prawnych, zwła...
W ciągu roku 10 największych start-upów AI zyskało na wartości niemal bilion dolarów, choć nie ma zysków. – Obec...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Szwedzki gigant świadczący internetowe usługi finansowe oparte na zasadzie „kup teraz, zapłać później”, dzięki i...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas