AI może pozbawić pracy 99 proc. pracowników w 5 lat. „Nie ma planu B”

To szokujące ostrzeżenie przedstawił w czwartkowej rozmowie ze Stevenem Bartlettem w podcaście „The Diary of a CEO”.

Reklama Reklama

Roman Yampolskiy jest jednym z pierwszych naukowców, którzy ostrzegali przed zagrożeniami ze strony sztucznej inteligencji. Uznawany jest za twórcę terminu „bezpieczeństwo sztucznej inteligencji”, którego po raz pierwszy użył w 2011 roku w jednym ze swoich artykułów.

Dorównująca ludziom AI doprowadzi do załamania rynku pracy

W podcaście „The Diary of a CEO” Yampolskiy przedstawił pesymistyczny scenariusz dotyczący wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Jego zdaniem, w ciągu pięciu lat systemy AI przejmą większość zadań komputerowych, a roboty humanoidalne – większość prac fizycznych. Systemy sztucznej inteligencji ogólnej (Artificial General Intelligence, AGI) o zdolnościach dorównujących ludziom powstać mogą już do 2027 roku, co już trzy lata później doprowadzić może do załamania na rynku pracy. Dzięki sztucznej inteligencji pracodawcy otrzymają „darmową siłę roboczą”.

– Za pięć lat będziemy świadkami poziomu bezrobocia, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Nie mówię o 10 proc., co jest przerażające, ale o 99 proc. – przyznał Yampolskiy w rozmowie.