Bańka AI bliska pęknięcia? Bank Anglii ostrzega, a szefowa MFW mówi: „Zapnijcie pasy”

Przyczyną wzrostu ryzyka nagłej korekty na rynku akcji zdaniem analityków Banku Anglii są gwałtownie rosnące wyceny firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Wnioski przedstawiono w najnowszym raporcie.

Bank Anglii ostrzega przed rosnącym ryzykiem pęknięcia bańki AI

Jak donosi serwis CNBC, bank centralny Wielkiej Brytanii dołączył do instytucji finansowych, które ostrzegają światowe rynki przed perspektywą nagłego spadku zainteresowania inwestorów sztuczną inteligencją. Bank Anglii alarmuje, że ryzyko ostrej korekty rynkowej wzrosło, podkreślając, że pod wieloma względami „wyceny na rynku akcji wydają się zawyżone, szczególnie w przypadku spółek technologicznych skoncentrowanych na sztucznej inteligencji”. To sprawia, że rynki akcji są szczególnie narażone, jeśli oczekiwania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji staną się mniej optymistyczne.

Komitet Polityki Finansowej Banku Anglii stwierdził, że inwestorzy nie uwzględnili w pełni tych potencjalnych zagrożeń i zaznaczył, że jeśli którekolwiek z nich się zmaterializuje, może nastąpić nagła korekta. W raporcie wskazano, że „negatywne czynniki obejmują rozczarowujące postępy w zakresie możliwości/wdrażania sztucznej inteligencji czy zwiększoną konkurencję, co może spowodować weryfikację obecnie wysokich oczekiwań co do przyszłych zysków”.

Szefowa MFW: Zapnijcie pasy

W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa podczas przemówienia przed dorocznym posiedzeniem MFW i Banku Światowego. Udzieliła inwestorom rady: „Zapnijcie pasy: niepewność jest nową normą i zostanie z nami na dłużej”.