Bańka AI bliska pęknięcia? Bank Anglii ostrzega, a szefowa MFW mówi: „Zapnijcie pasy”

Bank Anglii ostrzega przed gwałtowną korektą, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiada okres „nowej niepewności”. Eksperci mówią wprost: euforia wokół AI może zamienić się w finansowe trzęsienie ziemi.

Publikacja: 10.10.2025 10:58

Bank Anglii ostrzega przed ryzykiem pęknięcia bańki AI. „Prawdopodobieństwo ostrej korekty rynkowej

Bank Anglii ostrzega przed ryzykiem pęknięcia bańki AI. „Prawdopodobieństwo ostrej korekty rynkowej wzrosło"

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Przyczyną wzrostu ryzyka nagłej korekty na rynku akcji zdaniem analityków Banku Anglii są gwałtownie rosnące wyceny firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Wnioski przedstawiono w najnowszym raporcie.

Bank Anglii ostrzega przed rosnącym ryzykiem pęknięcia bańki AI

Jak donosi serwis CNBC, bank centralny Wielkiej Brytanii dołączył do instytucji finansowych, które ostrzegają światowe rynki przed perspektywą nagłego spadku zainteresowania inwestorów sztuczną inteligencją. Bank Anglii alarmuje, że ryzyko ostrej korekty rynkowej wzrosło, podkreślając, że pod wieloma względami „wyceny na rynku akcji wydają się zawyżone, szczególnie w przypadku spółek technologicznych skoncentrowanych na sztucznej inteligencji”. To sprawia, że rynki akcji są szczególnie narażone, jeśli oczekiwania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji staną się mniej optymistyczne.

Komitet Polityki Finansowej Banku Anglii stwierdził, że inwestorzy nie uwzględnili w pełni tych potencjalnych zagrożeń i zaznaczył, że jeśli którekolwiek z nich się zmaterializuje, może nastąpić nagła korekta. W raporcie wskazano, że „negatywne czynniki obejmują rozczarowujące postępy w zakresie możliwości/wdrażania sztucznej inteligencji czy zwiększoną konkurencję, co może spowodować weryfikację obecnie wysokich oczekiwań co do przyszłych zysków”.

Szefowa MFW: Zapnijcie pasy

W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa podczas przemówienia przed dorocznym posiedzeniem MFW i Banku Światowego. Udzieliła inwestorom rady: „Zapnijcie pasy: niepewność jest nową normą i zostanie z nami na dłużej”.

Georgiewa powiedziała, że mimo przewidywań, że światowa gospodarka w tym i w przyszłym roku spowolni tylko nieznacznie, są niepokojące sygnały wskazujące, że szoki rynkowe mogą wkrótce przetestować odporność inwestorów. Jako przykład podała rosnący popyt na złoto, którego cena po raz pierwszy w historii osiągnęła kwotę 4 tys. dol. za uncję. Jako dwa kolejne sygnały ostrzegawcze szefowa MFW wymieniła również efekt amerykańskich ceł i rosnące wyceny na giełdzie w okresie euforii wywołanej sztuczną inteligencją. 

Korekta na giełdzie jest nieuchronna? Sygnałów ostrzegawczych nie brakuje

Oceny Banku Anglii i MFW to kolejne głosy alarmujące o ryzyku korekty na giełdzie w miarę gwałtownego wzrostu wydatków na AI. Wcześniej podobne opinie wyraziły takie osoby, jak Sam Altman z OpenAI, szef JP Morgan Jamie Dimon i prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Do wzrostu wycen firm zajmujących się technologią AI, który nastąpił w ostatnich miesiącach, doprowadziło duże zainteresowanie sztuczną inteligencją i optymizm co do jej potencjału. Firmy takie jak OpenAI są obecnie warte 500 mld dol., podczas gdy jeszcze rok temu było to 157 mld dol. – podaje „The Guardian”. Inna firma, Anthropic, prawie potroiła swoją wycenę, z 60 mld dol. w marcu do 170 mld dol. w zeszłym miesiącu.

Jak przypomina dziennik, wiara w boom na sztuczną inteligencję została ostatnio zachwiana przez badania przeprowadzone przez Massachusetts Institute of Technology, które wykazały, że 95 proc. organizacji nie uzyskuje żadnego zwrotu z inwestycji w generatywną sztuczną inteligencję.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Giełda Sztuczna Inteligencja Bank Anglii AI
