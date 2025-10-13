Pekin przekłuje bańkę AI? Eksperci zaniepokojeni technologiczną euforią

Podobieństwo do tamtej bańki widać też na innym polu. Firmy AI zawierają transakcje między sobą, podbijając wzajemnie swoje wyceny. Kupują także własne produkty i korzystają z finansowania dostawców, aby podtrzymać wzrost. – Jeszcze kilka miesięcy temu byłem zaskoczony, że nie widać oznak bańki. Teraz są aż nazbyt widoczne – przyznał James Anderson z firmy Baillie Gifford w rozmowie z „Financial Times”. – Skala i tempo wzrostu wycen OpenAI i Anthropic naprawdę mnie zaniepokoiły.

Powtórka z 2000 roku?

W czasach dotcomów każda firma „musiała mieć stronę WWW”, a dziś „każdy potrzebuje AI”. Dla wielu inwestorów sztuczna inteligencja stała się magicznym słowem. Mówi się już nawet o „AI-washingu” – czyli wprowadzaniu w błąd inwestorów przez firmy, które dodają etykietę „AI” tylko po to, by zwiększyć wycenę. Tymczasem, według danych MIT aż 95 proc. przedsiębiorstw wdrażających AI nie uzyskuje realnego zwrotu z inwestycji. Co gorsza, pojawia się coraz więcej głosów ekspertów, ostrzegających, że rozwój AI spowalnia, podczas gdy koszty rosną. Julien Garrana, partner w firmie analitycznej MacroStrategy Partnership wskazuje, że ChatGPT-3 kosztował 50 mln dol., kolejna wersja 500 mln dol., zaś najnowszy ChatGPT-5 pochłonął już 5 mld dol. Tymczasem Deutsche Bank niedawno ostrzegł, że inwestycje w AI nie mogą rosnąć w sposób wykładniczy w nieskończoność.

– Wiem wiem, że kusi, by napisać o bańce – i faktycznie, jest wiele obszarów sztucznej inteligencji, które są obecnie nieco napompowane, ale jednak coś prawdziwego się tutaj dzieje – mówił w ubiegłym tygodniu podczas DevDay OpenAI Sam Altman, szef firmy stojącej za ChatGPT. Cytowany przez BBC Altman przyznał, że spodziewa się, iż niektórzy inwestorzy podejmą błędne decyzje, a „głupawe start-upy” dostaną „szalone pieniądze”. Wcześniej mówił, że to nie koniec pompowania balonika i będą jeszcze „okresy irracjonalnej euforii”.

Z kolei Jerry Kaplan, jeden z pionierów AI w Dolinie Krzemowej, podczas niedawnego panelu w Computer History Museum powiedział, że to już jego „czwarta bańka technologiczna”, ale obecna sytuacja budzi jego wyjątkowy niepokój – kwoty na stole są znacznie większe niż w czasie boomu dotcomów. – Kiedy bańka pęknie, skutki będą naprawdę poważne – i nie tylko dla branży AI. Pociągnie to w dół resztę gospodarki.

Na horyzoncie pojawił się też czynnik, który może przebić tę bańkę – zaostrzająca się wojna technologiczna między Chinami a USA. Pekin rozszerzył właśnie kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich, takich jak neodym i dysproz, kluczowych dla produkcji chipów i magnesów w centrach danych. Bez nich cała infrastruktura AI staje się droższa i trudniejsza w budowie. Dla branży uzależnionej od nieprzerwanych dostaw komponentów to cios. Ograniczenia mogą zwiększyć koszty, spowolnić realizację projektów i zmusić inwestorów do rewizji wycen. Może to być detonator giełdowych spadków spółek technologicznych, już w piątek mieliśmy tego przedsmak.