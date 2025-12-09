Kontrowersyjna decyzja Trumpa. Amerykańskie chipy popłyną do Chin

Trump ujawnił również, że Departament Handlu finalizuje szczegóły i że planuje złożyć taką samą ofertę innym firmom produkującym chipy, w tym Advanced Micro Devices (AMD) i Intel. Układ H200 Nvidii jest drugim najpotężniejszym w ofercie firmy i znacznie bardziej zaawansowanym niż H20, który pierwotnie zaprojektowano jako model o niższej mocy specjalnie dla rynku chińskiego, aby nie naruszać ograniczeń, ale który i tak został przez USA zakazany w kwietniu.

Dlaczego decyzja w sprawie chipów Nvidii wywołuje kontrowersje?

Jensen Huang ściśle współpracuje z Trumpem i wielokrotnie bywał w Białym Domu. Prezes Nvidii uczestniczył w lipcowym szczycie AI organizowanym przez prezydenta, a niedawno był gościem na kolacji w Białym Domu wydanej na cześć saudyjskiego następcy tronu Mohammeda bin Salmana. Huang zobowiązał się zainwestować 500 mld dol. w infrastrukturę AI w USA w ciągu najbliższych czterech lat.

Huang wielokrotnie też odwiedzał Chiny, spotykając się z urzędnikami i chińskimi menedżerami technologicznymi w okresach, gdy amerykańskie zakazy były raz znoszone, a raz ponownie wprowadzane. Na początku tego roku to Chiny nałożyły własne ograniczenia na import chipów Nvidii – największe firmy technologiczne miały podobno otrzymać polecenie anulowania zamówień, powołując się na kwestie bezpieczeństwa narodowego i wiarę we własne możliwości rozwoju krajowych układów. W październiku Huang stwierdził, że udział Nvidii w chińskim rynku spadł z 95 proc. do zera i nazwał zakazy „strategicznym błędem”. Sprzedaż chipów do Chin – drugiej największej gospodarki świata – może teraz oznaczać dla Nvidii dodatkowy zysk rzędu miliardów dolarów; firma jest obecnie wyceniana na 4,5 bln dol.

Obawy Demokratów

Rzecznik Nvidii oświadczył: „Z entuzjazmem przyjmujemy decyzję prezydenta Trumpa.” Dodał, że „oferowanie chipów H200 zatwierdzonym klientom komercyjnym, zweryfikowanym przez Departament Handlu, stanowi przemyślane zrównoważenie, które jest doskonałe dla Ameryki”.

Decyzja Trumpa wywołuje jednak duże kontrowersje polityczne. Według portalu The Hill, demokratyczni senatorowie Elizabeth Warren z Massachusetts i Andy Kim z New Jersey wysłali w zeszłym tygodniu listy do sekretarza handlu Howarda Lutnicka, w których wyrazili obawy związane ze sprzedażą tych chipów Chinom, wskazując, że może to napędzać chińskie „systemy inwigilacji, cenzury i zastosowania wojskowe”. Napisali: „Wzywamy pana, by przestał pan ignorować opinie członków Kongresu i własnych ekspertów po to, aby zawierać umowy, które oddają bezpieczeństwo narodowe Ameryki.” W mediach społecznościowych Warren wezwała, aby Jensen Huang stawił się przed Kongresem i złożył zeznania pod przysięgą.