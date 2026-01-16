Starcie gigantów. Tłumacz Google’a zyskał potężnego rywala

Aktualizacja: 17.01.2026 02:39 Publikacja: 16.01.2026 20:57
OpenAI rusza z dedykowanym serwisem, który pozycjonuje się jako bezpośrednia alternatywa dla Google Translate
Strategia OpenAI uległa wyraźnej zmianie – firma, która dotychczas kojarzona była głównie z chatbotem służącym do szeroko pojętej generacji treści, wkracza agresywnie w segmenty rynku zdominowane od lat przez giganta z Mountain View. Najnowszym dowodem na to jest uruchomienie ChatGPT Translate. To dedykowany serwis, który pozycjonuje się jako bezpośrednia alternatywa dla Google Translate.
Narzędzie, dostępne pod adresem chatgpt.com/translate, na pierwszy rzut oka wygląda znajomo, bo OpenAI zdecydowało się na krok pragmatyczny, kopiując sprawdzony układ dwóch paneli (tekst źródłowy i wynikowy), który spopularyzowało Google. Dzięki temu użytkownicy przyzwyczajeni do interfejsu konkurenta mogą natychmiastowo i intuicyjnie rozpocząć korzystanie z nowego rozwiązania. System na starcie obsługuje ponad 50 języków, w tym szeroki wachlarz dialektów indyjskich, takich jak hindi, tamilski czy telugu. Co więcej, usługa jest w pełni darmowa i nie wymaga od użytkowników posiadania płatnego planu subskrypcyjnego.
Tym, co ma wyróżniać produkt OpenAI na tle tradycyjnych translatorów, nie jest sama zdolność przekładu, lecz filozofia stojąca za konwersacyjną sztuczną inteligencją. Jak wskazują eksperci, ChatGPT Translate stawia na „zachowanie zamierzonego sensu” i intencji wypowiedzi, zamiast dostarczać dosłowne, słownikowe tłumaczenie.
Prawdziwa siła narzędzia ujawnia się jednak dopiero po wygenerowaniu tekstu – pod przetłumaczonym fragmentem użytkownicy otrzymują dostęp do szeregu gotowych podpowiedzi, które jednym kliknięciem pozwalają na całkowitą zmianę charakteru wypowiedzi. I tak dostępne są opcje , jak np. „uczyń bardziej płynnym”, „styl oficjalny biznesowy”, „dla odbiorców akademickich” czy „wytłumacz jak dziecku”. Takie rozwiązanie ma pozwolić błyskawicznie dostosować komunikat do konkretnego odbiorcy.
Użytkownik może kontynuować rozmowę, dopytywać o niuanse językowe lub zmieniać język docelowy w trakcie konwersacji.
Mimo innowacyjnego podejścia do kontekstu i tonu wypowiedzi, pod względem czysto technicznym i użytkowym ChatGPT Translate wciąż musi nadrabiać zaległości względem dojrzałego produktu Google. Na obecnym etapie nowa usługa OpenAI ustępuje konkurentowi pod względem wszechstronności, ponieważ w wersji na komputery narzędzie obsługuje wyłącznie zwykły tekst. Choć interfejs sugeruje możliwość obsługi obrazów, funkcja ta w momencie debiutu nie jest jeszcze aktywna. Użytkownicy mobilni mogą co prawda korzystać z wprowadzania głosowego za pomocą mikrofonu, jednak lista braków jest dłuższa. ChatGPT Translate nie oferuje obecnie wsparcia dla przesyłania całych dokumentów, nie rozpoznaje pisma odręcznego, nie tłumaczy automatycznie całych stron internetowych ani nie obsługuje rozmów w czasie rzeczywistym. A Google nie zamierza oddawać pola bez walki i w grudniu ogłosił pakiet dużych aktualizacji opartych na swoich najnowszych modelach Gemini. Wprowadzają one znacznie ulepszoną obsługę idiomów, slangu oraz wyrażeń lokalnych, a także funkcję beta tłumaczenia mowy na mowę w czasie rzeczywistym. Nie ma wątpliwości, zatem, iż Google pozostaje niekwestionowanym liderem tego segmentu.
