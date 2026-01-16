Starcie gigantów. Tłumacz Google’a zyskał potężnego rywala

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w strategii OpenAI zasygnalizował uruchomieniem ChatGPT Translate?

Co wyróżnia ChatGPT Translate na tle tradycyjnych translatorów?

Jakie ulepszenia wprowadza Google, aby utrzymać przewagę na rynku tłumaczeń?

Strategia OpenAI uległa wyraźnej zmianie – firma, która dotychczas kojarzona była głównie z chatbotem służącym do szeroko pojętej generacji treści, wkracza agresywnie w segmenty rynku zdominowane od lat przez giganta z Mountain View. Najnowszym dowodem na to jest uruchomienie ChatGPT Translate. To dedykowany serwis, który pozycjonuje się jako bezpośrednia alternatywa dla Google Translate.

Reklama Reklama

Więcej niż dosłowne tłumaczenie

Narzędzie, dostępne pod adresem chatgpt.com/translate, na pierwszy rzut oka wygląda znajomo, bo OpenAI zdecydowało się na krok pragmatyczny, kopiując sprawdzony układ dwóch paneli (tekst źródłowy i wynikowy), który spopularyzowało Google. Dzięki temu użytkownicy przyzwyczajeni do interfejsu konkurenta mogą natychmiastowo i intuicyjnie rozpocząć korzystanie z nowego rozwiązania. System na starcie obsługuje ponad 50 języków, w tym szeroki wachlarz dialektów indyjskich, takich jak hindi, tamilski czy telugu. Co więcej, usługa jest w pełni darmowa i nie wymaga od użytkowników posiadania płatnego planu subskrypcyjnego.

Tym, co ma wyróżniać produkt OpenAI na tle tradycyjnych translatorów, nie jest sama zdolność przekładu, lecz filozofia stojąca za konwersacyjną sztuczną inteligencją. Jak wskazują eksperci, ChatGPT Translate stawia na „zachowanie zamierzonego sensu” i intencji wypowiedzi, zamiast dostarczać dosłowne, słownikowe tłumaczenie.

Prawdziwa siła narzędzia ujawnia się jednak dopiero po wygenerowaniu tekstu – pod przetłumaczonym fragmentem użytkownicy otrzymują dostęp do szeregu gotowych podpowiedzi, które jednym kliknięciem pozwalają na całkowitą zmianę charakteru wypowiedzi. I tak dostępne są opcje , jak np. „uczyń bardziej płynnym”, „styl oficjalny biznesowy”, „dla odbiorców akademickich” czy „wytłumacz jak dziecku”. Takie rozwiązanie ma pozwolić błyskawicznie dostosować komunikat do konkretnego odbiorcy.