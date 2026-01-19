Niespodziewany zwrot giganta. Porzuca produkcję smartfonów i stawia na... okulary

Aktualizacja: 20.01.2026 03:12 Publikacja: 19.01.2026 17:49
Tajwan
To już kolejny producent z Tajwanu, który rezygnuje z produkcji smartfonów
Foto: Adobe Stock
Jonney Shih, prezes firmy Asus, ogłosił w Taipei decyzja, która zaszokowała branżą technologiczną – firma postawiła pod znakiem zapytania przyszłości mobilnej dywizji koncernu. Choć ta, jak wynika ze słów Shiha, jest jasna: Asus nie będzie w przyszłości wypuszczał już na rynek nowych modeli telefonów komórkowych. Deklaracja ta oznacza faktyczne i bezterminowe zawieszenie produkcji dwóch flagowych serii tajwańskiego producenta: cenionej przez entuzjastów linii Zenfone oraz skierowanej do graczy serii ROG Phone.
Dla konsumentów komunikat ten niesie konkretne konsekwencje: rynek nie zobaczy wyczekiwanego modelu Zenfone 13 ani jubileuszowego ROG Phone 10. Ostatnimi przedstawicielami mobilnego portfolio Asusa pozostaną zatem wydane w ub. r. modele ROG Phone 9 FE oraz Zenfone 12 Ultra. Mimo radykalnego cięcia, Shih uspokoił dotychczasowych klientów, zobowiązując się do pełnego wsparcia w okresie przejściowym. Posiadacze smartfonów tej marki mogą nadal liczyć na aktualizacje oprogramowania, realizację usług gwarancyjnych oraz profesjonalną obsługę posprzedażową.
Szokuje, że decyzja o uśmierceniu działu mobilnego zapada w momencie, gdy Asus świętuje spektakularne sukcesy finansowe. Firma zamknęła rok 2025 rekordowymi przychodami na poziomie około 23,4 mld dol., co oznacza imponujący wzrost o 26 procent w ujęciu rok do roku. Co ciekawe, motorem napędowym tego skoku nie była jednak elektronika użytkowa, lecz segment B2B. Biznes serwerowy firmy, napędzany globalnym boomem na wdrażanie serwerów AI, przekroczył cel przychodowy (3,2 mld dol.) znacznie przed planowanym terminem. I to właśnie te liczby stały się fundamentem nowej strategii, którą Jonney Shih określił mianem „All in AI”. Tajwańczycy zamierzają przekierować zatem kapitał i zasoby inżynieryjne z nasyconego rynku smartfonów w stronę technologii przyszłości – sztuczną inteligencję. Na celowniku znalazły się jednak dwa kluczowe segmenty w tym obszarze, chodzi o roboty oraz okulary AI.
Już podczas niedawno zakończonych targów CES 2026 koncern, we współpracy z firmą Xreal, zaprezentował tam innowacyjne okulary rozszerzonej rzeczywistości (AR) do gier. Model ROG Xreal R1 to pierwsze inteligentne okulary o tak wyśrubowanej specyfikacji, oferujące częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz oraz wrażenia wizualne odpowiadające wirtualnemu wyświetlaczowi o przekątnej aż 171 cali.
Czytaj więcej
Czy to deja vu? OpenAI, twórca ChatGPT, kupuje start-up byłego twórcy iPhone’ów – ten ma stworzyć...
Decyzja o zamknięciu działu mobilnego jest przyznaniem się do porażki w starciu z rynkowymi gigantami. Dział smartfonów Asus od lat borykał się z morderczą konkurencją ze strony producentów z kontynentalnych Chin oraz Korei Południowej. Mimo że Tajwańczycy nigdy nie zdobyli dominującej pozycji w globalnych rankingach sprzedaży, udało im się wykreować specyficzną niszę – telefony Zenfone były cenione za kompaktowe rozmiary i czysty system, a ROG Phone stanowił niedościgniony wzór wydajności w mobilnym gamingu. Jednak utrzymywanie kosztownego działu R&D oraz linii produkcyjnych dla ograniczonej grupy entuzjastów przestało mieć uzasadnienie ekonomiczne. W obliczu rosnących kosztów i marż, które łatwiej uzyskać w segmencie AI, decyzja Asusa wydaje się być logiczna.
Asus dołącza do innego tajwańskiego producenta, firmy Acer, która z rynku smartfonów wycofała się jeszcze w 2016 r. Na razie nie wiadomo co stanie się z technologicznym zapleczem mobilnym Asusa. Według doniesień tajwańskiego Inside TW, koncern planuje „przesunięcie zasobów sprzętowych”. Chipy firmy Qualcomm, które dotychczas napędzały smartfony, mają znaleźć nowe zastosowanie. Tajwańskie media wskazują, że spółka może przekierować wykorzystanie procesorów na laptopy zasilane układami Snapdragon X, z kolei platforma Dragonwing od Qualcomm ma stać się kluczowym elementem w rozwoju autonomicznych robotów, które stanowią nowy filar działalności firmy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prawie pięć milionów kont w mediach społecznościowych w Australii zostało dezaktywowanych. Wszystkie należały do...
To może być historyczny rok na amerykańskiej giełdzie, a wszystko za sprawą planowanego wejścia na parkiet techn...
Po cichu OpenAI udostępniło narzędzie, które ma rzucić wyzwanie popularnemu translatorowi Google’a. Czy ChatGPT...
Wycena Alphabetu, spółki-matki Google'a, osiągnęła 4 bln dol. dzięki giełdowej hossie napędzanej sztuczną inteli...
Miesiąc po wejściu w życie australijskiego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków przed...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas