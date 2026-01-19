Niespodziewany zwrot giganta. Porzuca produkcję smartfonów i stawia na... okulary

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany strategiczne ogłosiła firma Asus w kontekście produkcji urządzeń mobilnych?

Jakie są powody finansowe i strategiczne stojące za przestawieniem się Asusa na technologie związane ze sztuczną inteligencją?

Jakie innowacyjne produkty planuje wprowadzić tajwański koncern?

Jonney Shih, prezes firmy Asus, ogłosił w Taipei decyzja, która zaszokowała branżą technologiczną – firma postawiła pod znakiem zapytania przyszłości mobilnej dywizji koncernu. Choć ta, jak wynika ze słów Shiha, jest jasna: Asus nie będzie w przyszłości wypuszczał już na rynek nowych modeli telefonów komórkowych. Deklaracja ta oznacza faktyczne i bezterminowe zawieszenie produkcji dwóch flagowych serii tajwańskiego producenta: cenionej przez entuzjastów linii Zenfone oraz skierowanej do graczy serii ROG Phone.

Strategia „All in AI”

Dla konsumentów komunikat ten niesie konkretne konsekwencje: rynek nie zobaczy wyczekiwanego modelu Zenfone 13 ani jubileuszowego ROG Phone 10. Ostatnimi przedstawicielami mobilnego portfolio Asusa pozostaną zatem wydane w ub. r. modele ROG Phone 9 FE oraz Zenfone 12 Ultra. Mimo radykalnego cięcia, Shih uspokoił dotychczasowych klientów, zobowiązując się do pełnego wsparcia w okresie przejściowym. Posiadacze smartfonów tej marki mogą nadal liczyć na aktualizacje oprogramowania, realizację usług gwarancyjnych oraz profesjonalną obsługę posprzedażową.

Szokuje, że decyzja o uśmierceniu działu mobilnego zapada w momencie, gdy Asus świętuje spektakularne sukcesy finansowe. Firma zamknęła rok 2025 rekordowymi przychodami na poziomie około 23,4 mld dol., co oznacza imponujący wzrost o 26 procent w ujęciu rok do roku. Co ciekawe, motorem napędowym tego skoku nie była jednak elektronika użytkowa, lecz segment B2B. Biznes serwerowy firmy, napędzany globalnym boomem na wdrażanie serwerów AI, przekroczył cel przychodowy (3,2 mld dol.) znacznie przed planowanym terminem. I to właśnie te liczby stały się fundamentem nowej strategii, którą Jonney Shih określił mianem „All in AI”. Tajwańczycy zamierzają przekierować zatem kapitał i zasoby inżynieryjne z nasyconego rynku smartfonów w stronę technologii przyszłości – sztuczną inteligencję. Na celowniku znalazły się jednak dwa kluczowe segmenty w tym obszarze, chodzi o roboty oraz okulary AI.

Już podczas niedawno zakończonych targów CES 2026 koncern, we współpracy z firmą Xreal, zaprezentował tam innowacyjne okulary rozszerzonej rzeczywistości (AR) do gier. Model ROG Xreal R1 to pierwsze inteligentne okulary o tak wyśrubowanej specyfikacji, oferujące częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz oraz wrażenia wizualne odpowiadające wirtualnemu wyświetlaczowi o przekątnej aż 171 cali.