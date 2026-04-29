Relacja pomiędzy OpenAI a Microsoftem, będąca dotąd najsilniejszym sojuszem w branży sztucznej inteligencji, przechodzi gruntowną restrukturyzację. Twórcy ChatGPT zdecydowali się na zakończenie wyłączności dla technologii chmurowych giganta z Redmond.

Operacyjne uniezależnienie

Według informacji Business Insider, bazujących na doniesieniach agencji Reuters, Microsoft nie będzie już dysponował monopolem na dostarczanie infrastruktury dla OpenAI, choć pozostanie głównym partnerem chmurowym. Zmiany obejmują również warunki ekonomiczne. Microsoft nie będzie już dzielił się zyskami generowanymi przez sprzedaż produktów OpenAI w ramach swoich usług, a zobowiązania finansowe obu podmiotów zostaną ograniczone limitem czasowym do 2030 r.

Portal zwraca uwagę na istotne uproszczenie zapisów kontraktowych. Rozliczenia nie będą już powiązane z momentem osiągnięcia tzw. sztucznej ogólnej inteligencji (AGI). Business Insider wskazuje, że taka korekta daje OpenAI „większą swobodę operacyjną i negocjacyjną”.

Szansa dla sektora biznesowego

Eksperci cytowani w materiale podkreślają, że na nowym układzie najbardziej skorzystają klienci korporacyjni. Gil Luria z D.A. Davidson & Co. ocenia, że o ile dotychczasowe wsparcie Microsoftu było niezbędne do zbudowania pozycji OpenAI, o tyle teraz firma potrzebuje „większej elastyczności”. Dostępność modeli OpenAI na konkurencyjnych platformach może zwiększyć popyt wśród organizacji, które preferują inne ekosystemy chmurowe.

Odpowiedź na wyzwania regulacyjne

Zakończenie współpracy na zasadach wyłączności jest również ruchem strategicznym w obliczu nacisków ze strony urzędów antymonopolowych w USA i Europie. Business Insider zauważa, że „zmiany mogą pomóc Microsoftowi w odpieraniu zarzutów” dotyczących dominacji rynkowej.

Jednocześnie Microsoft kontynuuje dywersyfikację swojego portfolio. Firma rozwija własne rozwiązania AI i integruje w swoich usługach modele innych dostawców. Według analityków Barclays nowy model współpracy pozwala Microsoftowi lepiej zarządzać zasobami i koncentrować się na rozwoju własnych usług chmurowych, co czyni porozumienie „korzystnym dla obu stron”.