Nowe Meta Glasses będą kosztować od 299 dolarów, a więc mniej niż najnowsze modele Ray-Ban, których ceny zaczynają się od 379 dolarów. To może pomóc trafić do szerszego grona odbiorców, co jest kluczowe dla Mety, która znajduje się pod presją udowodnienia, że jej ogromne inwestycje w sztuczną inteligencję przełożą się na rynkowy sukces nowych produktów – informuje CNN.

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Meta Glasses. Nowe okulary AI mają być tańsze od modeli Ray-Ban

– Chcemy być obecni w wielu segmentach rynku. Dotarcie do użytkowników zależy nie tylko od wzornictwa i stylu, ale także od poziomu cen – powiedział podczas poniedziałkowej prezentacji Andrew Bosworth, dyrektor ds. technologii w Mecie.

Okulary zaprojektowane przez Metę stanowią odejście od dotychczasowych modeli tworzonych wspólnie z EssilorLuxottica pod markami Ray-Ban i Oakley. Meta nadal współpracuje jednak z EssilorLuxottica przy niektórych elementach nowych okularów, takich jak soczewki, a jednocześnie kontynuuje sprzedaż modeli Ray-Ban i Oakley.

Bosworth dodał, że konsumenci są gotowi płacić więcej za okulary Ray-Ban ze względu na popularność tej marki, natomiast nowe modele mają zapewnić użytkownikom większy wybór.

Okulary będą dostępne w trzech wersjach: niewielkim modelu Adventurer, większym i bardziej zaokrąglonym Fury oraz owalnym modelu Meta Glasses by Kylie, zaprojektowanym przez Kylie Jenner – informuje CNN.

Co potrafią nowe okulary Meta AI? Tłumaczą języki i analizują otoczenie

Podobnie jak okulary Ray-Ban i Oakley od Mety, nowe urządzenia potrafią odtwarzać muzykę, tłumaczyć języki i odpowiadać na pytania dotyczące otoczenia użytkownika, analizując obrazy rejestrowane przez wbudowane kamery. Firma twierdzi, że nowy model sztucznej inteligencji Muse Spark poprawia zdolność okularów do wyciągania szczegółów ze zdjęć i zapamiętywania osobistych preferencji użytkownika.

Meta Glasses trafią na rynek z modelem Muse Spark, a wcześniejsze modele okularów otrzymają go w ramach aktualizacji oprogramowania.

Podczas prezentacji dla mediów dziennikarze mogli przetestować nowe okulary. Urządzenie potrafiło oszacować liczbę kalorii w misce truskawek, przetłumaczyć napis z języka arabskiego na angielski oraz polecić pobliskie muzea. Okulary były również w stanie rozpoznać, że sztuczne wiśnie wykorzystane podczas demonstracji nie są prawdziwe – wylicza CNN.

Najbardziej wyróżnia się model zaprojektowany przez Kylie Jenner. Ma on specjalny dźwięk odtwarzany przy zakładaniu okularów, a standardowy głos Meta AI można zastąpić wygenerowaną przez sztuczną inteligencję wersją głosu Jenner opartą na jej prawdziwym głosie.

Firmy technologiczne nadal mają problem z przekonaniem konsumentów, że inteligentne okulary i inne urządzenia ubieralne, takie jak przypinki nagrywające i transkrybujące rozmowy, są bardziej użyteczne niż smartfony – uważa Runar Bjorhovde, analityk firmy badawczej Omdia. To sprawia, że wielu konsumentom trudno uzasadnić wydatek na tego typu urządzenia.

– Pytanie brzmi, czy te urządzenia ubieralne potrafią zrobić coś naprawdę wyjątkowego, wykorzystując kamerę i tworząc kontekst wokół użytkownika. A potem pojawia się kolejne pytanie: co właściwie można z tym zrobić? – powiedział CNN.

Według firmy badawczej The International Data Corporation ceny inteligentnych okularów będą jednak spadać w ciągu najbliższych czterech lat, co może zwiększyć ich popularność. Średnia cena sprzedaży takich urządzeń ma spaść z 376 dolarów w 2026 roku do 229 dolarów w 2030 roku.

Prywatność pod znakiem zapytania. Inteligentne okulary budzą kontrowersje

Cena nie jest jednak jedynym problemem. Poważne obawy budzi także kwestia prywatności osób nagrywanych w miejscach publicznych. Niektórzy użytkownicy nagrywali za pomocą inteligentnych okularów filmy, na których flirtowali z kobietami, a następnie publikowali je w mediach społecznościowych bez ich zgody.

Wszystkie okulary Mety mają diodę LED sygnalizującą, że trwa nagrywanie. Firma próbuje rozwiać obawy, podkreślając, że kamera nie działa, jeśli dioda nie jest wyraźnie widoczna.

Inteligentne okulary, szczególnie te od Mety, zyskują na popularności. Według IDC liczba dostaw takich urządzeń wzrosła w pierwszym kwartale 2026 roku o 167 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Meta kontroluje obecnie 69,2 proc. tego rynku.

Google, Samsung i OpenAI ruszają do walki o rynek inteligentnych okularów

Wkrótce Meta będzie jednak musiała zmierzyć się z silniejszą konkurencją. Google i Samsung Electronics pracują nad nowymi okularami AI, które mają trafić na rynek jeszcze w tym roku i oferować podobne funkcje. Własne urządzenie rozwija także OpenAI.

Według badań Pew Research ChatGPT i Gemini są już znacznie popularniejsze od asystenta Meta AI. Z ChatGPT korzysta 44 proc. dorosłych Amerykanów, z Gemini – 24 proc., a z Meta AI – 14 proc.

Analitycy IDC podkreślają, że Google wchodzi do wyścigu o rynek inteligentnych okularów z przewagą, której konkurenci nie są w stanie szybko odrobić. Gemini jest już obecny w poczcie elektronicznej, zdjęciach, historii wyszukiwania i kalendarzach miliardów użytkowników.

Dotychczasowe projekty sprzętowe Mety – współtworzone smartfony, urządzenia dla inteligentnego domu czy zestawy rzeczywistości wirtualnej – nie zdobyły masowej popularności. Teraz firma liczy, że inteligentne okulary staną się równie powszechne jak smartfony czy smartwatche. Mogłoby to dać Meta AI istotną przewagę w rywalizacji z ChatGPT i Gemini, ponieważ użytkownicy komunikują się z okularami głównie za pomocą głosu.

I niewykluczone, że inteligentne okulary to dopiero początek.