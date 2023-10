Powstaje globalny sojusz przeciw gangom hakerów. Jest na nich sposób

Międzynarodowa inicjatywa przeciwdziałania atakom za pomocą oprogramowania ransomware pojawia się w związku z gwałtownym wzrostem ich liczby na całym świecie. - Stany Zjednoczone są zdecydowanie najbardziej nimi dotknięte, z 46 proc. wszystkich ataków - powiedziała we wtorek Anne Neuberger, jeden z doradców ds. bezpieczeństwa narodowego USA w administracji Joe Bidena, ujawniając globalną inicjatywę. - Tak długo, jak pieniądze płyną do przestępców ransomware, jest to problem, który będzie nadal narastał – powiedziała, cytowana przez agencję Reuters.

Blokują systemu poprzez ransomware

W atakach ransomware hakerzy szyfrują systemy IT firm i żądają zapłaty okupu w zamian za ich odblokowanie. Często kradną również poufne dane i wykorzystują je do wyłudzeń lub doprowadzają do wycieków, jeśli płatności nie zostaną dokonane.

Podczas gdy każdego roku ofiarą takich procederów padają setki firm, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w USA doszło do głośnych ataków na operatora kasyn MGM Resorts International (MGM.N) i producenta środków czyszczących Clorox (CLX.N). Obie firmy nie podniosły się jeszcze w pełni po zakłóceniach. Duża część zaatakowanych firm płaci okupy, które w drastycznych przypadkach sięgają gigantycznych kwot.



Najwyższe okupy dla hakerów

Do tej pory najwyższe żądane okupy sięgały 50 mln dol., w przypadku SaudiAramco i Acera. Nie wiadomo, czy zostały wypłacone. Do wypłat przyznały się za to sieć rurociągów w USA Colonial Pipeline (4,4 mln dol.) i największa firma zajmująca się przetwórstwem mięsa na świecie JBS (11 mln dol.).