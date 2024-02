Chiński szpieg w odkurzaczu. Informacje z popularnych gadżetów płyną do służb

Analitycy z Fundacji Mozilla (organizacja non profit stojąca za przeglądarką internetową Firefox) określają współczesne auta jako „koszmar prywatności”. W ub.r. przeanalizowali 25 marek samochodów, w tym m.in. BMW, Mercedes, Lexus czy Chevrolet, i stwierdzili, iż aż 84 proc. z nich udostępnia i sprzedaje dane klientów uzyskane w wyniku korzystania przez kierowców z pojazdu czy aplikacji w komputerze pokładowym. Fundacja stwierdziła, że ​​samochody to „najgorsza kategoria produktów, jaką kiedykolwiek badała w kontekście prywatności konsumentów”. Z kolei raport firmy Privacy4Cars wylicza, że – poza otoczeniem zewnętrznym – auta gromadzą informacje o tym, co dzieje się wewnątrz kabiny. Poza danymi o lokalizacji na serwery trafiają więc dane biometryczne, zapisy z mikrofonów (np. nagrania zebrane przez asystenta głosowego), a także te z podłączonych urządzeń (m.in. wiadomości tekstowe i kontakty).

Żarówka do inwigilacji

Fachowcy zaznaczają, iż szczególnie niebezpieczne są jednak tanie urządzenia o tzw. niskim progu cyberbezpieczeństwa (głównie chodzi o sprzęt smart home). Te można łatwo zhakować, by stały się potencjalną bramą do obejścia zapory sieciowej. Takim słabym ogniwem – dającym dostęp do haseł do wi-fi – mogą być np. smart żarówki (w ub.r. badacze z Włoch i Wielkiej Brytanii odkryli cztery krytyczne luki w popularnej inteligentnej żarówce od TP-Link), ale też popularne internetowe kamerki. Przykładem jest sprzęt chińskiej firmy Hikvision. Eksperci donoszą, że ten producent poprzez brak tzw. łatek i aktualizacji systemów bezpieczeństwa do swoich kamer naraził w zeszłym roku dziesiątki tysięcy urządzeń i ich użytkowników na cyberataki. Kamera stanowiła bowiem dla hakerów jedynie furtkę do przejęcia kontroli nad siecią ofiary. Adi Ashkenazy, prezes Skylight Cyber, wskazuje również inny przypadek związany ze sprzętem od Hikvision. Chodzi o domofony. – Wystarczy kabel ethernetowy, laptop, śrubokręt oraz stosunkowo niski poziom wymaganej wiedzy, aby przeprowadzić atak – wyjaśnia na firmowym blogu.

Efekt? – Kiedy już uzyskasz dostęp, możesz podsłuchiwać każdą osobę w budynku, która ma taki interkom – przestrzega Ashkenazy.

Świat IoT, choć zapewnia użytkownikom wygodę, generuje więc wiele zagrożeń. Jak podaje brytyjska organizacja konsumencka Which?, producenci inteligentnych głośników, pralek, zmywarek, telewizorów, wideodomofonów, kamer monitoringu, a nawet zabawek, czy erotycznych smart gadżetów gromadzą więcej informacji o użytkownikach, niż jest to konieczne do prawidłowego działania tych sprzętów. Hiszpański dziennik „El Pais” wręcz alarmuje, że dom, który tradycyjnie był najbardziej prywatnym miejscem życia rodziny, stał się dziś istną kopalnią informacji, które mogą wpaść w niepowołane ręce. Narseo Vallina-Rodríguez, badacz IMDEA Networks, nazywa to „domowym cyfrowym odciskiem palca”.

– Ten pozwala często wywnioskować poziom dochodu domowników i ich nawyki – wyjaśnia na łamach „El Pais”.