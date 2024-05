Pracownicy IT z mniejszym wzięciem i zagrożeni przez AI. Ciężki los juniora

Aż o 43 proc. mniejszy był w kwietniu tego roku wybór nowych ofert pracy w IT dostępnych na portalach rekrutacyjnych i w mediach społecznościowych. Opublikowano ich 23,3 tys., czyli o ponad 17 tys. (43 proc.) mniej niż rok wcześniej i o prawie 4 tys. mniej niż w marcu, najlepszym miesiącu tego roku – wynika z analizy agencji zatrudnienia Adecco Group.

Ten spadek nie dziwi firm specjalizujących w rekrutacji specjalistów IT, choć – jak zwraca uwagę Michał Młynarczyk, szef Devire, liczba ofert pracy na portalach rekrutacyjnych nie jest do końca wymiernym wskaźnikiem koniunktury na rynku pracy w IT. Według niego, odbicie widoczne w analizach marca mogło być raczej efektem kumulacji wykupionych wcześniej ogłoszeń, a nie przejawem powrotu dobrej koniunktury. Bo tak bardzo oczekiwanego w branży IT ożywienia na razie nie widać, pomimo pewnych oznak poprawy koniunktury.

Problemy w IT nie minęły

Nowych projektów nadal jest mniej niż w ostatnich latach, w tym zwłaszcza na przełomie lat 2021 i 2022, kiedy polskie firmy korzystały z postpandemicznej hossy w nowych technologiach. Wygasiło ją spowolnienie gospodarcze, do którego doszedł w zeszłym roku rozwój sztucznej inteligencji. AI dopiero się rozkręca, ale już ogranicza zapotrzebowanie na programistów i testerów, zastępując ich w prostych, powtarzalnych zadaniach.

Jak jednak ocenia Michał Młynarczyk, głównym powodem spowolnienia na rynku usług – a więc i pracy w IT – jest wyhamowanie trzech silników, które nakręcały po pandemii koniunkturę w branży. Jednym z nich był boom transformacji cyfrowej na Zachodzie, w tym w USA, drugim – duże przetargi publiczne, a trzecim hossa na rynku start-upów, którą na całym świecie wspierały miliardy dodrukowane w czasie pandemii, a w Polsce dodatkowo fundusze z Unii. Rzeka łatwych pieniędzy dla start-upów, która pomogła podbć stawki w IT, na razie wyschła, duże przetargi czekają na środki z KPO, firmy zaś w USA nadal zaciskają pasa.