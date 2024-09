Zaskakujące ożywienie w IT. Jakich pracowników poszukują firmy w Polsce?

Zwraca też uwagę na poprawę nastrojów w IT, jaką pokazał niedawny sondaż Awareson. Aż 72 proc. badanych dyrektorów IT z różnych branż deklaruje, że w kolejnych 12 miesiącach w ich firmach wystartują nowe projekty, a ponad połowa zamierza zatrudniać specjalistów z tego obszaru. Poszukiwani będą przede wszystkim specjaliści od AI/Machine Learningu, chmury, cyberbezpieczeństwa, danych (data) i DevOpsi.

– Takiego optymizmu dyrektorów IT nie widzieliśmy od ponad dwóch lat – podkreśla ekspertka Awareson. Zaznacza jednocześnie, że kumulacja projektów to także efekt wstrzymywania wielu inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego. – Wciąż jesteśmy ostrożni w ocenie, czy to trwały trend, czy głównie nadrabianie zaległości – dodaje.

– Jeszcze za wcześnie, by z pełnym przekonaniem mówić o odbiciu na rynku pracy IT, ale widzimy oznaki stopniowej poprawy – twierdzi Tomasz Bujok, prezes portalu No Fluff Jobs, gdzie lipiec przyniósł lekki wzrost liczby ofert pracy w IT. O „pewnym ożywieniu” rekrutacji w tym obszarze mówi Anika Jabłońska, starsza konsultantka w Antal IT Services, zaznaczając, że jednak nie jest to jeszcze pełny powrót do rynku pracownika dla całej branży.

– Firmy ostrożnie podejmują decyzje o tworzeniu nowych wakatów, co wynika z niepewności gospodarczej oraz trudności w sprzedaży usług IT – wyjaśnia ekspertka Antala. Według niej najwidoczniejszy jest popyt na specjalistów w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, gdy w programowaniu ogólnym nowych ofert pracy przybywa powoli.

Jak ocenia Konrad Weiske, prezes Grupy Spyrosoft i wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA na rynku IT, trudno na razie dostrzec oznaki poprawy koniunktury – co prawda w ostatnich tygodniach było widać lekkie ożywienie, lecz trudno mówić o zmianie sytuacji rynkowej. Ta nadal nie jest najlepsza, co potwierdza monitorowana przez Spyrosoft wymiana specjalistów między firmami członkowskimi SoDA. Współpracujące ze sobą firmy IT często wypożyczają sobie specjalistów, a skala tego zjawiska zależy od koniunktury. Konrad Weiske wspomina, że w czasach covidowego boomu w IT niemal wszystkie firmy chciały wypożyczać pracowników, których brakowało na rynku.