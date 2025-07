Inteligentny partner dla kardiologów

Graylight Imaging stworzył platformę, która – z poziomu przeglądarki – umożliwia na przesyłanie danych diagnostycznych i daje lekarzom dostęp do zaawansowanych algorytmów. Rodzimy start-up w ten sposób chce wspierać kardiologów i onkologów, ale już wkrótce obejmie też pozostałe obszary diagnostyczne. Platforma Brighter, o której mowa, ma przyspieszyć i zautomatyzować pracę specjalistów. Gliwicki projekt już udostępnił asystenta AI, który analizuje stopień zwapnienia tętnic, a w przyszłości zaoferuje narzędzie do wczesnego wykrywanie chorób kardiologicznych, bez robienia pacjentowi dodatkowych badań.

E-konsylia w asyście AI

– Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i algorytmów AI na potrzeby obrazowania medycznego, szeroka wiedza z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego sprawiły, że zdecydowaliśmy się na stworzenie własnego produktu. Tak powstał Brighter, nowoczesna platforma radiologiczna do przeglądania i zaawansowanej analizy obrazów medycznych, wspierana przez sztuczną inteligencję – mówi Ewa Kieczka, Chief Operating Officer Graylight Imaging.

Dzięki temu rozwiązaniu specjalista może udostępniać dokumentację obrazową tak łatwo, jak popularne serwisy pozwalają oglądać filmy i seriale. Platforma umożliwia przesyłanie danych diagnostycznych jest możliwe z każdego miejsca i o każdej porze – bez uciążliwego importowania plików na komputer lokalny, na którym pracuje lekarz (wystarczy dostęp do internetu, by rozpocząć pracę, danych nie trzeba pobierać na dysk lokalny, dzięki czemu są bezpieczniejsze, bo nie opuszczają systemów w placówkach medycznych). Co więcej, lekarze mogą organizować e-konsylia i wspólnie, w czasie rzeczywistym, analizować przypadki oraz wymieniać się komentarzami. A wszystko to w bezpiecznym środowisku, z inteligentnym wsparciem AI.

Brighter może pełnić funkcję przeglądarki plików (DICOM), które dla lekarza są dostępne po integracji ze szpitalną bazą (PACS). Jest także narzędziem, do którego użytkownik może dołączyć dowolnie algorytmy AI wspierające diagnostykę obrazową. Tym samym platforma, jak wyjaśniają w Graylight Imaging, ma stać się kompletnym środowiskiem pracy diagnostycznej, swego rodzaju ekosystem AI pomagający lekarzowi w pracy z obrazami medycznymi. Platforma radiologiczna dostępna jest przy tym w wersji chmurowej (pozwala na przeglądanie i analizowanie obrazów medycznych bezpośrednio w bezpiecznym środowisku), ale też "on premise" (oprogramowanie służące do przetwarzania i przeglądania obrazów medycznych jest zainstalowane i działa lokalnie w placówce medycznej).