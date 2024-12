Jak uczynić zakupy w internecie bezpiecznymi. Niska świadomość klientów

Aż 65 proc. Polaków nie jest w stanie wskazać w umowie zapisów, które świadczą, że jest ona prawidłowa – podkreślali uczestnicy konferencji „Konsument w świecie nowych cyfrowych możliwości”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

O bezpieczeństwie zakupów w świecie cyfrowym wspomniała Małgorzata Mroczkowska-Horne, dyrektor generalna Konfederacji Lewiatan, otwierając konferencję. Jej zdaniem nowe technologie dają ogromne możliwości, ale też stawiają przed nami wielkie wyzwania związane np. ze sztuczną inteligencją czy transakcjami cyfrowymi.

Mariusz Mielczarek, dyrektor regionalny na Europę Centralną i Wschodnią w Amazonie, zwrócił uwagę, że nowe unijne przepisy, które wchodzą w życie, mają chronić klientów i zapewnić, żeby czuli się bezpiecznie w internecie. – Dla nas klient jest najważniejszy, dlatego dbamy o jego bezpieczeństwo, wykorzystując w tym celu innowacyjne technologie – dodał.

– Mamy do czynienia z nierównowagą na rynku cyfrowym. Klienci nie są w stanie nadążać za wszystkimi zmianami w świecie cyfrowym – powiedział Daniel Mańkowski, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Wiele firm wykorzystuje ten brak wiedzy i po prostu oszukuje konsumentów. Z międzynarodowych badań wiemy, że średnio w trzech na cztery strony internetowe wykorzystuje się mechanizmy, które wpływają na podejmowanie decyzji zakupowych przez klientów.

W tym miesiącu wchodzą w życie przepisy unijnego rozporządzenia o ogólnym bezpieczeństwie produktów (General Product Safety Regulation) i dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (Directive on Liability for Defective Products). Właśnie te nowe regulacje były tematem panelu „Bezpieczeństwo zakupów i produktów w e-commerce – najnowsze trendy, przyszłe wymagania”. Eksperci zgodnie przekonywali, że są one korzystne dla klientów i będą lepiej chroniły ich interesy.