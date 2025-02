Małe i średnie firmy mają do odrobienia lekcję z AI. Polska w ogonie Europy

Bariery na drodze do AI

– Wydawać by się mogło, że sztuczna inteligencja, pojawiając się już we wszystkich obszarach publicznych dyskusji zarówno w biznesie, nauce, polityce i administracji, rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Jednak rzeczywistość w firmach, jak i dane statystyczne wskazują, że nadal mamy wiele do nadrobienia. To z drugiej strony pokazuje, jaki mamy potencjał na rozwój nie tylko MŚP, ale i samego państwa – mówi Katarzyna Nosalska, dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak dodaje, co najbardziej niepokojące, spośród polskich firm, które nie wykorzystują obecnie w swojej działalności AI, zaledwie 2 proc. rozważało zastosowanie tego typu narzędzi – był to najniższy odsetek obserwowany w krajach UE (w 2023 r.).

Nosalska zwraca też uwagę na różnice w podejściu i wykorzystaniu rozwiązań AI pomiędzy dużymi i mniejszymi firmami. – Niestety MŚP znacznie słabiej przyswajają technologie AI niż duże firmy. W Polsce (w 2023 r. – red.) 24 proc. dużych przedsiębiorstw wykorzystywało AI, podczas gdy wśród małych przedsiębiorstw tylko 2 proc. korzystało w swojej działalności z tego rodzaju narzędzi – wylicza urzędniczka. I wskazuje, że im większe przedsiębiorstwo, tym większe prawdopodobieństwo wykorzystania AI, co wiąże się częściowo z lepszym doinwestowaniem tych dużych przedsiębiorstw oraz brakiem funduszy w przypadku małych jednostek oraz różnic w przygotowaniu kompetencyjnym pracowników.

Firmy zauważają też bariery, które blokują ich drogę do sztucznej inteligencji. Najczęściej wskazywaną przyczyną niekorzystania z narzędzi AI – wskazuje Nosalska – był brak odpowiedniej wiedzy specjalistycznej pracowników, wysokie koszty oraz brak jasności co do prawnych konsekwencji korzystania z tego rodzaju technologii.

– Ale to nie tylko finanse są barierą. Przede wszystkim świadomość decydentów co do realnych korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie cyfrowych rozwiązań, jest jednym z powodów ostrożności w implementacji tych technologii. Rozwiązania AI są wykorzystywane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, zatem zrozumienie, w jaki sposób ich wdrożenie poprawi konkretne wskaźniki efektywnościowe przekładające się na zysk, jest kluczowe – mówi dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Oddolne wdrożenie

Większą niż decydenci odwagę w sięganiu po narzędzia AI wykazują sami pracownicy. Do takiego wniosku prowadzi analiza wyników globalnego badania „Our Life with AI: from innovation to application” przeprowadzonego przez Ipsos dla Google’a, którego rezultaty poznaliśmy w styczniu br.