W trosce o bezpieczeństwo młodych osób w internecie

Aktualizacja: 25.09.2025 16:26 Publikacja: 25.09.2025 14:20
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, wskazywał na różne zagrożenia dla młodych w sieci takie jak deepfake'i, dezinformację i hejt
Foto: mat. pras.
To największe w Polsce cykliczne wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci online współorganizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. Jest ono niezwykle ważne, gdyż problem nabrzmiewa. Tym bardziej, że dzieci w internecie spędzają coraz więcej czasu. Aktualnie, jak informuje NASK, jest to już 40 godzin tygodniowo.
Wagę do bezpieczeństwa młodych ludzi w sieci przykłada zarówno Ministerstwo Cyfryzacji, jak i resort edukacji narodowej, o czym może świadczyć obecność obojga ministrów na konferencji. – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest najważniejsze. To dla nas wszystkich odpowiedzialność za młode pokolenia, za ich przyszłość. Tym bardziej, że nie ma już podziału na bycie offline i online. I nie możemy powiedzieć – bądź offline, a będziesz bezpieczny. To przecież też wpływ algorytmów na psychikę, samoocenę i obraz świata, jaki codziennie młodzi ludzie w swojej głowie odtwarzają, będąc 5-6 godzin codziennie w internecie – mówił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, wskazując też na inne zagrożenia takie jak deepfake'i, dezinformację i hejt.
Przypomniał, że resort cyfryzacji ogłosił trzy tygodnie temu program „Włącz Szacunek. Wyłącz hejt.” będący zestawem konkretnych działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży w internecie. Ma to być fundament odpowiedzialności w państwie, w którym hejt nie może być ceną wolności słowa. Podczas konferencji Gawkowski zapowiedział też nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych w Polsce, w myśl których nielegalne treści będą znikały z internetu szybko, tj. w minuty, jak to jest potrzebne i społecznie oczekiwane, a nie jak dzieje się to obecnie w godziny, dni, a nawet tygodnie. Zdaniem wicepremiera Gawkowskiego potrzebujemy w Polsce nowej kultury internetu, opartej na empatii i odpowiedzialności dorosłych za dzieci. I dlatego branża technologiczna, od indywidualnego programisty po wielkie platformy cyfrowe, powinna projektować technologie z myślą o dzieciach, a dobro dziecka powinno być podstawowym standardem, a nie wyjątkiem.
– To nasza wspólna odpowiedzialność, gdzie programista rozumie potrzebę, a platforma cyfrowa, bez względu na jej wielkość, umie tę potrzebę wymusić, bo wie, że ona jest w jej standardzie etycznym. Trzeba kłaść silny nacisk na rozwiązania dotyczące odporności cyfrowej dzieci – tłumaczył Gawkowski, podkreślając, że najtrudniejsza sprawa to wciąż odpowiedzialność za to, jak ten świat kształtowany jest w realnym życiu, zważywszy na fakt, że w szkole dziecko z telefonu korzysta 30 minut, a w domu aż 5 godzin dziennie. To jasno pokazuje, że najwięcej nielegalnych treści dzieci przeszukują wtedy, kiedy mają nieokreślony dostęp do telefonu, bo w domu na ogół nikt ich nie kontroluje. W rezultacie oczekiwanie społeczne jest takie, że nielegalne treści będą z sieci znikać szybko, a na pewno zdecydowanie szybciej niż ma to miejsce teraz.
– Stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ale także bezpieczeństwo państwa – podkreślił wicepremier Gawkowski. W jego ocenie praca nad zachowaniem bezpieczeństwa dzieci musi odbywać się jednocześnie w szkołach, domach i w instytucjach, bo tylko synergia działań pozwoli je zachować. Tym bardziej, że nowe technologie nie znają granic i dlatego trzeba je umiejętnie wyznaczyć.
Jak zauważyła Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, internet zdominował obecnie część kontaktów społecznych, co niestety widać także w tym, jak kształtowane są te relacje. – To o tyle istotne, że żyjemy w czasach wyjątkowych i naprawdę niebezpiecznych z wielu powodów. Czasach, kiedy widmo wojny nie jest tylko wspomnieniem dziadków, ale doświadczeniem naszych sąsiadów w Ukrainie. Doświadczeniem dzieci, które trafiły do polskich szkół. I patrząc na wydarzenia z ostatnich dni możemy uznać, że wojna hybrydowa i dezinformacyjna wkracza także do Polski. I najbardziej narażone są na nią dzieci. Dlatego, że mają najmniej doświadczenia i są najłatwiejszym celem ataku – mówiła szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Przyznała, że państwo w obliczu nowych technologii, które są nieodłączną częścią naszego życia stoi niejako na rozdrożu.
– Z jednej strony bardzo chcemy, żeby jak najwięcej nowych technologii było oswojonych, aby młodzież je poznawała. Dlatego inwestujemy środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). To w sumie 5 mld zł w najbliższych latach, które trafi na cyfryzację polskiej szkoły. Począwszy od sieci LAN, poprzez sprzęt, pracownie STEM i AI. 12 tys. szkół będzie wyposażonych w pracownię AI, 4 tys. w pracownie STEM. 88 tysięcy nauczycielek i nauczycieli w najbliższych latach skorzysta ze szkoleń w tym zakresie. Sprzęt, który trafi do szkół i nauczycieli to narzędzia. A z drugiej strony są i wyzwania takie jak m.in. fala dezinformacji, sztuczna inteligencja, nad którą możemy się zastanawiać, czy jest przyjacielem czy wrogiem, jak z niej skorzystać. To także zagrożenia takie jak cyberprzemoc, cyberbullying, deepfake'i, które też są niestety codziennością – tłumaczyła Barbara Nowacka, podkreślając, że z jednej strony państwo dostarcza sprzęt i narzędzia, a z drugiej widzi potężne ryzyka, jakie stoją za nieumiejętnym korzystaniem z tych narzędzi. Jak stwierdziła, państwo ma pełną świadomość, że odpowiedzialność jest bardzo szeroka. To odpowiedzialność rządzących za dobre polityki, chociażby ograniczenia w dostępie wiekowym do platform, do treści niewskazanych dzieciom. Ograniczenia w korzystaniu z urządzeń mobilnych, chociażby w czasie lekcji, gdzie to nauczyciel powinien mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób i czy w ogóle dane narzędzia są używane. Trzeba jednak pamiętać, że dziecko w szkole korzysta z telefonu ok. 30 minut, a potem jest to już odpowiedzialność rodziców, jak dziecko spędza wolny czas i jak spędzają ten wolny czas razem. – Nauczyciele i szkoła mogą mówić, jak budować relacje i wspierać je w środowisku szkolnym, klasowym. Nic jednak nie zastąpi odpowiedzialności rodzica. To wspólna odpowiedzialność. Jej przerzucanie nie jest rozwiązaniem. A z drugiej strony, fundamentalne jest zaufanie do nauczycieli, którzy mają fachową wiedzę, jak opowiadać o cyberzagrożeniach, cyberprzemocy albo jak rozróżnić fałszywe informacje – dodała Nowacka, przypominając, że w tym roku wśród kierunków polityki oświatowej państwa wskazała promowanie higieny cyfrowej i bezpiecznego poruszania się w sieci, a także rozwijanie umiejętności krytycznej analizy dostępnych tam informacji.
Udział w konferencji wzięła też Rzeczniczka Praw Dziecka. – Łączy nas coś najważniejszego, czyli bezpieczeństwo dzieci, ale łączy nas także odpowiedzialność za dzieci. Odpowiedzialność we wszystkich sferach, w których one funkcjonują, a jedną z nich jest internet. To codzienne życie polskich dzieci. I my od tego nie uciekniemy. Jest to niemożliwe, ale gdy rozmawiamy z dziećmi i kiedy dzieci do nas dzwonią na dziecięcy telefon zaufania, to często mówią, że w świecie wirtualnym brakuje im przewodników, osób, z którymi mogłyby porozmawiać o tym, jak ten wirtualny świat wygląda, co jest prawdą, a co jest fałszem – mówiła Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, podkreślając, że wszyscy uczestnicy konferencji są dla dzieci przewodnikami, osobami niesamowicie ważnymi, które mogą im pomóc i uczynić, aby dzieci były bezpieczne i szczęśliwe. Rzeczniczka Praw Dziecka podkreśliła też, że z ogromną radością przyjmuje wszystkie projekty ustaw, które są przygotowywane w Ministerstwie Cyfryzacji, a które mają na celu ochronę dzieci przed nielegalnymi treściami, ale także treściami, które są dla dzieci szkodliwe. Rzeczniczka docenia też edukację zdrowotną, w której niesamowicie ważne są elementy związane z tym, jak dbać o zdrowie psychiczne, w tym jak korzystać z internetu i jak informować, gdy w sieci dzieje się coś złego. – Kieruję wielkie słowa podziękowania dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i NASK, które konsekwentnie mówią nam o tym, że bezpieczeństwo w sieci to jest temat, o którym nigdy nie możemy zapomnieć – podkreśliła Horna-Cieślak.
– NASK to instytucja, która od początku swojego istnienia zajmuje się działaniami na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego, ale też jesteśmy bardzo dumni, że od kilku lat zajmujemy się działaniami, które mają chronić w świecie cyfrowym tego najmłodszego obywatela – mówiła Anna Rywczyńska, kierowniczka Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK oraz koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
W jej ocenie o bezpieczeństwie dzieci w cyfrowym świecie należy rozmawiać nieustannie, zwłaszcza w dobie dynamicznych zmian. Sama zaś konferencja jest po to, aby jej uczestnicy, obserwatorzy mogli poukładać sobie pewne rzeczy w głowach. – Jesteśmy na co dzień bombardowani trendami, zagrożeniami. A czasem musimy się też zatrzymać, aby posłuchać ekspertów, może też własnej intuicji. Tym bardziej, że tempo rozwoju mediów cyfrowych sprawia, że nieustannie stajemy przed nowymi wyzwaniami, takimi jak deepfake’i czy też sztuczna inteligencja – mówiła Rywczyńska. Podobnie jak minister Nowacka, ekspertka NASK wskazała, że technologia może przynieść wiele dobrego, ale może też wyrządzić krzywdę. – Musimy nieustannie biec i to coraz szybciej, żeby dotrzymać tempa tym zmianom. Po to jest ta konferencja – wspólnie wypracowujemy tutaj rozwiązania, co można zrobić teraz, zaraz, by skutecznie chronić dzieci przed krzywdą w internecie – puentowała Anna Rywczyńska.
