AI miała zabierać pracę. Nowe badania pokazują coś zupełnie innego

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są wyniki badań dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w USA?

Dlaczego osłabienie rynku pracy w USA nie jest przypisywane sztucznej inteligencji?

W jaki sposób nowe technologie zmieniają strukturę zawodową na rynku pracy?

Badania przeprowadzone przez ekonomistów z Yale University Budget Lab i think tanku Brookings Institution, które opisuje „Financial Times”, wskazują, że od uruchomienia przez OpenAI ChatGPT w listopadzie 2022 r., generatywna sztuczna inteligencja nie wywarła większego niż wcześniejsze przełomy technologiczne wpływu na zatrudnienie. Analizy oficjalnych danych dotyczących rynku pracy w USA oraz danych z branży technologicznej na temat wykorzystania i ekspozycji na sztuczną inteligencję nie dostarczają również wielu dowodów na to, że narzędzia te pozbawiają ludzi pracy.

Osłabienie rynku pracy w USA to nie wina AI?

Badanie pojawia się w kontekście powszechnych obaw, że generatywna AI wywoła falę zwolnień, a nawet zniknięcie niektórych zawodów. Zdaniem analityków cytowanych przez „FT”, pomimo tego, że technologia AI w ostatnim czasie szybko się rozwija, rynek pracy w USA w ciągu ostatnich trzech lat to raczej historia ciągłości, niż zmian. Faktem jest jednak, że obserwujemy jego osłabienie. „Rynek pracy nie wygląda najlepiej, więc łatwo przyjąć, że to AI zabiera ludziom pracę. Ale przeanalizowaliśmy to na wiele sposobów i naprawdę nie widzimy żadnych oznak, że tak się dzieje” – mówi Martha Gimbel, współautorka badania i szefowa Yale Budget Lab.

Analiza sugeruje, że choć ChatGPT szybko zmienia rodzaje zawodów dostępnych dla pracowników technologicznych, nie wpływa on na strukturę całego rynku pracy w USA szybciej, niż wcześniej zrobiły to komputery czy internet. Według badaczy na tym etapie rozwoju firmy dopiero uczą się wykorzystywania sztucznej inteligencji w swoich działaniach.