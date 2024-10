Michał Targiel, partner PwC Polska: Inwestycje w AI warunkiem przetrwania

Korzyści płynące z AI są coraz wyraźniej dostrzegane przez polskich przedsiębiorców. Wielu z nich korzysta już ze wsparcia sztucznej inteligencji, personalizując oferty dla konsumentów, w analityce danych czy też automatyzując często żmudne powtarzalne procesy. Zwłaszcza automatyzacja, wraz z poprawą jakości predykcji, są priorytetem dla 57 proc. firm. Jednocześnie świadomość tego, że inwestycje w AI mogą znacznie poszerzyć skalę działalności, jest coraz powszechniejsza. Nie oznacza to, że jest to proces pozbawiony wyzwań, to co opóźnia proces adopcji tych technologii, to między innymi koszty wdrożeń czy brak specjalistów na rynku – na co wskazuje aż 69 proc. respondentów.

Jak polskie firmy wypadają pod względem wdrażania sztucznej inteligencji na tle innych krajów?

Polskie firmy są jednymi z liderów wykorzystania AI w naszym regionie Europy. Jest to zasługa inwestycji poczynionych ostatnimi laty w chmurę oraz odpowiedzi na oczekiwania pracowników i konsumentów, którzy nie chcą tracić czasu na zadania, które mogą być zautomatyzowane. Natomiast już w naszym badaniu CEO Survey było widać, że polscy dyrektorzy generalni dostrzegają potencjał i wpływ AI na swój biznes i na rynek niemal w takim samym stopniu jak ich odpowiednicy na świecie. To pozwala wysnuć wniosek, że nie będziemy stać z boku, tylko podążać zgodnie z globalnymi trendami. I chociaż jeszcze nie jesteśmy na tym samym poziomie co np. USA, to nie mamy się czego wstydzić.

W których sektorach innowacje tego typu są już spotykane, a gdzie mogą się sprawdzić?

Innowacje oparte na AI są już szeroko stosowane w sektorze finansowym, logistyce, e-commerce czy w medycynie. Potencjał jest oczywiście znacznie większy, takie branże, jak rolnictwo, edukacja czy przemysł mogą również skorzystać ze sztucznej inteligencji, np. w zakresie automatyzacji produkcji, analizy big i smart data, zarządzania zasobami czy wsparcia w nauczaniu. Myślę, że odkrycie pełnego potencjału AI w tych sektorach jest dopiero przed nami.

Na co trzeba zwracać uwagę wdrażając w firmie projekty związane z AI?