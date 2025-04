Prezes Związku Cyfrowa Polska: Plan dla AI w Europie Środkowo-Wschodniej

Tworząc wspólny front, kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny również aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu unijnego krajobrazu regulacyjnego oraz zabiegać o działania sprzyjające jego harmonizacji. Spójne podejście do regulacji i standardów w sferze AI jest niezbędnym krokiem do rozwoju gospodarczego i budowy potencjału technologicznego przy pomocy AI. Pomocne w tym celu byłoby regionalne biuro koordynacji regulacji AI, czy utworzenie regulacyjnych piaskownic, które zapewniłyby przedsiębiorstwom lepsze warunki do eksperymentowania i innowacyjnych działań.

Moc obliczeniowa, dane, talenty i… pieniądze

Zdając sobie sprawę ze swoich możliwości, ale również ograniczeń i pozycji startowej w światowym biegu ku AI, Europa Środkowo-Wschodnia powinna konsekwentnie i unikając chaotycznej gonitwy stawiać kolejne, wspólne kroki ku umacnianiu swojej pozycji, m.in. zabiegając o powstanie w regionie superklastra obliczeniowego, np. w ramach programu INVESTAI. Słusznym kierunkiem działań byłoby również połączeniu istniejących centrów superkomputerowych regionu w jednolitą sieć obliczeniową dla AI. Ponieważ to dane, ogromne dane, są niezbędnym dla rozwoju AI zasobem, region może wiele zyskać na stworzeniu ram i infrastruktury dla dzielenia się danymi w oparciu o standaryzowane protokoły.

By postęp był możliwy dziś w nadchodzących latach, musimy zmierzyć się również z wyzwaniem edukacji i rozwój talentów w dziedzinie AI. Choć z Europy Środkowo- wywodzi się wielu wybitnych specjalistów IT, to wielu z nich emigruje na zachód, a poziom kompetencji cyfrowych wśród obywateli spoza sektora cyfrowego pozostawia wiele do życzenia. Receptą na ten problem może okazać się wspólny, regionalny program edukacji i szkoleń w dziedzinie AI, programy przekwalifikowania skierowane do zatrudnionych w tradycyjnych sektorach gospodarki, czy dedykowane programy promujące i ułatwiające osiedlanie się w krajach regionu skierowane do specjalistów w dziedzinie AI spoza UE.

W końcu, podstawowym elementem w układance rozwoju AI w naszej części Europy są środki finansowe. W celu sfinansowania inwestycji w sztuczną inteligencję i zapewnienia kapitału na rozwój ambitnych startupów, w regionie zawiązany został powinien dedykowany AI fundusz inwestycyjny wspierający innowacyjne przedsiębiorstwa. Na wzór Irlandii czy Francji warto rozważyć również wprowadzenie ulg podatkowych, które przyciągałyby inwestorów z sektora AI do Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki wspólnej strategii i konsekwentnym działaniom w tych i innych obszarach - które wskazane zostały niedawno władzom regionu w nowym raporcie poświęconym AI w Europie Środkowo-Wschodniej - nasz region ma szansę w pełni wykorzystać potencjał swój i technologii, która zmienia już świat. Wszystko zależy dziś od naszej gotowości do aktywnej współpracy.

Michał Kanownik jest prezesem Związku Cyfrowa Polska