AI coraz częściej pomaga przy zakupach. Ekspertka: To nowy aktor kulturowy

Algorytmy sztucznej inteligencji coraz częściej pomagają w wyborach zakupowych. Portal dlahandlu.pl ocenia, jakie mogą być konsekwencje tego trendu. Jak zakupy z AI wpływają na wybory użytkowników? Jakie potencjalne zagrożenia niesie ten trend?

Publikacja: 18.12.2025 15:52

Algorytmy sztucznej inteligencji są coraz częstszym pośrednikiem w wyborach konsumenckich

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

W gorącym okresie przedświątecznych zakupów konsumentom coraz częściej pomaga sztuczna inteligencja. ChatGPT, Gemini i podobne narzędzia błyskawicznie podsuwają produkty dopasowane do preferencji użytkownika. Co ta zmiana oznacza dla kupujących i marek?

Cyberpośrednik zakupowy staje się faktem

W trendach zakupowych coraz mocniej widać wpływ algorytmów sztucznej inteligencji. AI staje się nie tylko pośrednikiem wyszukiwania produktów i usług, ale wyznacznikiem nowych trendów i zachowań zakupowych.

– Sztuczna inteligencja w konsumpcji jest nowym aktorem kulturowym, który wpływa na to, jak myślimy, wybieramy i opowiadamy sobie świat poprzez rzeczy – wyjaśnia na łamach portalu dlahandlu.pl dr Ada Florentyna Pawlak z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Czytaj więcej

Niemal dwie trzecie respondentów przyznało, że ucieszyłby ich prezent z drugiej ręki.
Społeczeństwo
Czy Polacy chcieliby dostać prezent „z drugiej ręki”? Badanie pokazuje zmianę

Ekspertka zaznacza, że algorytmy AI stają się nowoczesnym pośrednikiem zakupów. Bardzo dobrze znają intencje konsumentów i ich preferencje. Pełnią też funkcję „reduktora nadmiaru”. Porządkują nadmiar informacji i produktów, który może użytkownika przytłaczać.

Algorytmy interpretują też kontekst, w którym marki prezentują swoje produkty. Zdaniem ekspertki, firmy powinny już uwzględniać ten aspekt. W świecie cyberzakupów opowieść o produkcie musi być zrozumiała zarówno dla konsumenta, jak i algorytmu.

AI jako pomocnik zakupowy niesie też szereg wyzwań dla użytkowników.

Czytaj więcej: O prezentach decyduje dziś algorytm. „AI to nowy pośrednik zakupowy”

Źródło: rp.pl

Sztuczna Inteligencja Zakupy AI
e-Wydanie
