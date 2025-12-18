Aktualizacja: 18.12.2025 18:21 Publikacja: 18.12.2025 15:52
Algorytmy sztucznej inteligencji są coraz częstszym pośrednikiem w wyborach konsumenckich
Foto: Adobe Stock
W gorącym okresie przedświątecznych zakupów konsumentom coraz częściej pomaga sztuczna inteligencja. ChatGPT, Gemini i podobne narzędzia błyskawicznie podsuwają produkty dopasowane do preferencji użytkownika. Co ta zmiana oznacza dla kupujących i marek?
W trendach zakupowych coraz mocniej widać wpływ algorytmów sztucznej inteligencji. AI staje się nie tylko pośrednikiem wyszukiwania produktów i usług, ale wyznacznikiem nowych trendów i zachowań zakupowych.
– Sztuczna inteligencja w konsumpcji jest nowym aktorem kulturowym, który wpływa na to, jak myślimy, wybieramy i opowiadamy sobie świat poprzez rzeczy – wyjaśnia na łamach portalu dlahandlu.pl dr Ada Florentyna Pawlak z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Ekspertka zaznacza, że algorytmy AI stają się nowoczesnym pośrednikiem zakupów. Bardzo dobrze znają intencje konsumentów i ich preferencje. Pełnią też funkcję „reduktora nadmiaru”. Porządkują nadmiar informacji i produktów, który może użytkownika przytłaczać.
Algorytmy interpretują też kontekst, w którym marki prezentują swoje produkty. Zdaniem ekspertki, firmy powinny już uwzględniać ten aspekt. W świecie cyberzakupów opowieść o produkcie musi być zrozumiała zarówno dla konsumenta, jak i algorytmu.
AI jako pomocnik zakupowy niesie też szereg wyzwań dla użytkowników.
