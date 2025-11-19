Aktualizacja: 20.11.2025 00:06 Publikacja: 19.11.2025 18:44
Foto: rp.pl
Materiał powstał podczas Research@ Poland
Kieruje pani w Google zespołem ds. pedagogiki. Jak integrujecie zasady nauczania w projektowanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do nauki?
Nasza rola jest kluczowa – działamy jako strażnik i łącznik między badaniami a rozwojem produktu. Ten proces działa w dwóch kierunkach. Po pierwsze, starannie analizujemy i wykorzystujemy najlepsze badania z dziedziny nauk o uczeniu się, psychologii, kognitywistyki, neuronauki oraz samej pedagogiki. Tę zweryfikowaną wiedzę przekazujemy następnie naszym zespołom zajmującym się opracowywaniem produktów. Po drugie, oceniamy jakość naszych gotowych produktów i sprawdzamy, w jaki sposób realnie przyczyniają się one do osiągania lepszych wyników w nauce. Prowadzimy rygorystyczne, krótko- i długoterminowe badania naukowe w zakresie nauk o uczeniu się, aby upewnić się, że korzystanie z naszych narzędzi faktycznie prowadzi do postępu w nauce.
Foto: Mat. prasowe
Jakie błędy mogą popełniać zespoły zajmujące się technologiami, opracowując te narzędzia bez angażowania pedagogów?
Pracuję z wieloma wspaniałymi inżynierami, menedżerami produktu i projektantami, którzy mają szczere i dobre intencje wobec edukacji. Myślę, że największym i najczęstszym błędem, jaki obserwuję, jest to, że zespoły te zazwyczaj koncentrują się na przekazywaniu informacji, zamiast pozwolić uczniom na samodzielne dochodzenie do wiedzy i szukanie jej na bazie tych informacji. Wiemy z badań, że aktywne uczenie się jest absolutnie kluczowe dla utrwalania połączeń w mózgu. Tymczasem samo prowadzenie wykładu, pokazywanie filmów czy zlecanie przeczytania książki, choć jest to najłatwiejszy sposób przekazywania wiedzy, nie jest najskuteczniejszym sposobem uczenia się.
Foto: Mat. prasowe
A więc potrzebna jest informacja zwrotna. W jaki sposób można mierzyć, czy narzędzia oparte na AI faktycznie poprawiają wyniki nauczania?
To bardzo istotne pytanie. Mamy wiele sposobów oceny. Idealnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie długoterminowego, rzetelnego badania z grupą kontrolną i eksperymentalną – gdzie jedna korzysta z narzędzia, a druga nie. Mierzymy wtedy postępy na początku, w trakcie i na końcu procesu. To jest jednak ogromnie trudne i czasochłonne, ponieważ aby takie badania były miarodajne, muszą trwać nawet sześć miesięcy do roku.
Dlatego prowadzimy również badania krótkoterminowe, trwające około miesiąca. W ich ramach przeprowadzamy test wstępny, udostępniamy uczestnikom narzędzie AI, a następnie test końcowy. Sprawdzamy nie tylko, czy uczestnicy zrozumieli informacje, ale też czy potrafią je zastosować ponownie po tygodniu. Prowadzimy też jeszcze krótsze badania, gdzie eksperci pedagogiczni i nauczyciele oceniają jakość naszych produktów i stwierdzają: „Tak, to narzędzie wykorzystuje doskonałe zasady pedagogiczne i prawdopodobnie przyczyni się do poprawy wyników”.
Foto: Mat. prasowe
W najkrótszej perspektywie czasowej wykorzystujemy automatyczne oceny. Przeszkoliliśmy duże modele językowe, aby pełniły rolę recenzentów. Zdefiniowaliśmy dla nich pięć kluczowych elementów pedagogicznych, które zwiększają prawdopodobieństwo postępów w nauce. Dzięki temu możemy przeprowadzić ocenę bardzo szybko i na szeroką skalę, weryfikując wyniki z eksperckimi recenzjami.
To spójrzmy w dłuższej perspektywie. Czy w pani ocenie narzędzia sztucznej inteligencji mogą sprawić, że edukacja na całym świecie stanie się bardziej inkluzywna?
Tak, jestem bardzo optymistyczna, jeśli chodzi o możliwości, jakie sztuczna inteligencja stwarza w zakresie poprawy jakości edukacji. Uważam, że nauczyciele powinni być pionierami w wykorzystywaniu AI – do lepszego zrozumienia swoich uczniów, do tworzenia nowych metod oceny oraz do opracowywania nowych, bardziej interdyscyplinarnych zadań, łączących na przykład matematykę z naukami ścisłymi lub historię z matematyką. Najbardziej cieszy mnie jednak możliwość wykorzystania AI do podniesienia jakości praktyki dydaktycznej, a zwłaszcza do dokładniejszej i bardziej spersonalizowanej oceny naszych uczniów.
Materiał powstał podczas Research@ Poland
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Materiał powstał podczas Research@ Poland
Kieruje pani w Google zespołem ds. pedagogiki. Jak integrujecie zasady nauczania w projektowanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do nauki?
Wprowadzanie nowych narzędzi medycznych wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa. Modele oparte na AI muszą...
Cyfrowa transformacja może realnie wzmocnić rolę nauczycieli. Zautomatyzowanie czynności administracyjnych pozwa...
Modele wieloagentowe otwierają nowe sposoby dochodzenia do wniosków naukowych, łącząc różne perspektywy i pozwal...
Testy wykazały, że zaawansowane modele językowe nie tylko dorównują ekspertom w rozumowaniu klinicznym. Były tak...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Stworzenie kompletnej mapy połączeń neuronowych może przynieść w medycynie podobny przełom, jaki w diagnostyce i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas