Chiny budują sztuczne Słońce. Tania i nieograniczona energia

Choć obecnie za czyste źródło wręcz nieograniczonej energii uważa się tę z reakcji rozszczepienia jądrowego, to naukowcy zwracają uwagę, że istnieje też inne potencjalne źródło energii, które promowałoby zrównoważony rozwój – synteza jądrowa.

Jest przeciwieństwem rozszczepienia jądrowego, które oznacza rozszczepienie atomów, w wyniku czego następuje uwolnienie energii. Fuzja ma miejsce, gdy dwa jądra atomowe łączą się, tworząc cięższe jądro. To właśnie ten proces zasila energią Słońce i inne gwiazdy. Teraz właśnie tym procesem chcą zając się na dużą skalę Chińczycy.

Już budują ośrodek naukowy o nazwie Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) w Hefei w prowincji Anhui. Według agencji informacyjnej Xinhua, obiekt będzie służył do inkubacji kluczowych technologii wykorzystywanych do wytwarzania energii termojądrowej.

Energia termojądrowa, czyli jak schwytać Słońce

Jest to największy w kraju ośrodek badawczy zajmujący się syntezą jądrową, któremu nadano przydomek „Kuafu” na cześć mitycznego giganta, który próbował schwytać Słońce, ale przy tym zginął. Chiny wykorzystywały nazwę mitycznego giganta także w poprzednich projektach. W zeszłym roku Chiny uruchomiły w październiku kosmiczne obserwatorium słoneczne o nazwie „Kuafu-1”.