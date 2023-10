Implant czyniący prawym i sprawiedliwym. Człowieka można udoskonalić

Działanie takiego implantu byłoby możliwe dzięki tzw. lateralizacji mózgu – powiedział James J. Hughes – wicerektor Uniwersytetu Massachusetts w Bostonie i dyrektor wykonawczy uniwersyteckiego think tanku – Institute for Ethics and Emerging. Lateralizacja mózgu to asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Naukowcy uważają, że zwiększając lub zmniejszając aktywność w różnych jego częściach, możemy wpływać na sposób, w jaki myślimy, czujemy i zachowujemy się. Dzięki neuromodulacji, czyli dostarczaniu impulsów elektrycznych lub środków farmaceutycznych do konkretnego obszaru mózgu, można sprawić, aby stworzyć ludzi bardziej moralnych i doskonalszych poznawczo.

Już można stymulować mózg

Ludzie od dawna usiłują poprawić moralność i funkcje poznawcze za pomocą leków. – Leki takie jak syntetyczna oksytocyna zwiększają zaufanie, jakie mamy do innych ludzi. Leki pobudzające zmniejszają niecierpliwe zachowania i zwiększają koncentrację na zadaniach. Istnieją różne badania pokazujące, że leki mają moralne konsekwencje dla naszego zachowania – mówi portalowi „Popular Mechanics” James J. Hughes. Jednocześnie leki mają tendencję do wpływania na prawie każdy układ w naszym organizmie, a na dodatek ich działanie jest mało subtelne.

Naukowcy oferują bardziej subtelne i skuteczne metody stymulacji mózgu: za pomocą prądu lub fal magnetycznych, które docierają z zewnątrz do konkretnej jego części – są to odpowiednio przezczaszkowa stymulacja prądem stałym i przezczaszkowa stymulacja magnetyczna.

Można też zdecydować się na bardziej inwazyjne rozwiązanie, czyli interfejs mózg-komputer. Jednym z przykładów jest stymulacja nerwu błędnego, która polega na wszczepieniu elektrod do nerwu błędnego, najdłuższego i najbardziej złożonego z nerwów czaszkowych, który jest silnie zaangażowany w obniżanie ciśnienia krwi i tętna, łagodząc w ten sposób nasz system „walcz lub uciekaj”.