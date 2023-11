Scarlett Johansson wykorzystana przez sztuczną inteligencję. Pierwszy taki pozew

Czytaj więcej Globalne Interesy Zagrożony rozwój sztucznej inteligencji. Polak ma odegrać doniosłą rolę W obawie przed „egzystencjalnymi zagrożeniami” państwa będą w środę rozmawiać o powołaniu globalnego regulatora AI. Twórcy ChatGPT, najbardziej znanego chatbota, już stworzyli zespół ds. ryzyk, którym pokieruje Polak, prof. Aleksander Mądry.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do czerpania korzyści z wizerunku gwiazd stało się już kwestią etyczną. Film o Anthonym Bourdainie wywołał po premierze szeroką debatę po tym, jak ujawniono, że dokument zawiera głosy szefa kuchni i gawędziarza generowane przez sztuczną inteligencję. Przed miesiącem córka Robina Williamsa, Zelda Williams, zamieściła post popierający walkę SAG ze sztuczną inteligencją, pisząc na Instagramie, że widziała na własne oczy, jak wykorzystuje się tę technologię do uchwycenia podobizny osób, które nie mogą wyrazić zgody, jak np. jej ojciec. - Te rekonstrukcje są w najlepszym wydaniu marną kopią większych ludzi, ale w najgorszym przypadku to przerażający potwór Frankensteina, złożony z najgorszych kawałków wszystkiego, czym jest ten przemysł, a nie tego, czym powinien być - dodała.