Jak podaje Reuters, AI zdołała samodzielnie opracować struktury ponad 2 mln nowych materiałów. Co więcej, algorytmy wspierane przez robotyczne ramię, same potrafią przygotować odpowiedni nowatorski produkt. Za tym niezwykłym osiągnięciem stoi Google Deep Mind. Spółka-matka tej firmy – Alphabet – już liczy, iż to przełomowe osiągnięcie może wkrótce zostać wykorzystane do udoskonalenia technologii stosowanych w świecie rzeczywistym.

Magazyn „Nature” podaje, że potencjalne zastosowania tych badań posłużą choćby do produkcji wydajniejszych baterii, innowacyjnych paneli słonecznych oraz ulepszonych chipów komputerowych.

Ten projekt o nazwie GNoME (skrót od Graph Networks for Materials Exploration) wykorzystuje narzędzia tzw. głębokiego uczenia (deep learning). Do szkolenia AI posłużyła bogata w dane o materiałach baza Materials Project, należąca do Berkeley Lab. Efekty przerosły oczekiwania. AI od Google Deep Mind w krótkim czasie po szkoleniu była bowiem w stanie zasilić tę specjalistyczną bazę aż 400 tys. własnych, unikalnych kompozycji.

Sztuczna inteligencja podbije laboratoria

Jak podał Ekin Dogus Cubuk, kierownik zespołu pracującego nad tym projektem w Google DeepMind, niezależni badacze zweryfikowali na ile pomysły sztucznej inteligencji są realne. Dokonano ponad 736 analiz prowadzonych równolegle z odkryciami GNoME. Wszystkie eksperymenty wykazały, że materiały odkryte przez AI faktycznie można zrealizować w laboratoriach, a ich konstruowaniem też może zająć się sztuczna inteligencja. Co ważne, w tempie znacznie krótszym niż robią to ludzie. Udowodnił to już robot A-Lab, sterowany przez AI – w zaledwie 17 dni wyprodukował aż 41 nowych związków. Zespół naukowców potrzebowałby miesięcy na opracowanie tylko jednego takiego nowy materiału.