Pocisk, który może powrócić. Multimiliarder stworzył groźną broń

Roadrunner to rozwiązanie bardzo efektywne. Może krążyć w oczekiwaniu na wrogie cele, co pozwala na najszybsze dotarcie i zniszczenie. Jeśli np. drony wroga się nie pojawią, może spokojnie wrócić do bazy i wylądować na czterech wysięgnikach jak rakieta wielokrotnego użytku Falcon 9 SpaceX, firmy Elona Muska. To niezwykle nowatorskie rozwiązanie na polu walki.

Reklama

Palmer Luckey zaczynał od Oculusa VR

- Wojsko może z wyprzedzeniem wystrzelić w powietrze dużą liczbę dronów przechwytujących Roadrunner, dzięki czemu może kupić sobie czas, a następnie zużyć tylko te niezbędne do pokonania zagrożenia, wracając z całą resztą na ziemię - tłumaczy założyciel powstałego w 2017 roku Andurila, Palmer Luckey, 31-letni multimiliarder, najlepiej znany jako założyciel Oculus VR i twórca gogli do rzeczywistości wirtualnej. W 2014 r. sprzedał firmę Facebookowi za 3 mld dolarów.

Anduril to jego kolejne dziecko. Zaczynał od rozwiązań wykrywających przemytników narkotyków i imigrantów przekraczających granicę USA. Teraz na zlecenie rządu dostarcza bezzałogowce i systemy antydronowe, również na Ukrainę.

Roadrunner to pojazd powietrzny pionowego startu i lądowania (VTOL) z napędem odrzutowym. Anduril opracował różne warianty broni o nazwie Roadrunner-Munition lub Roadrunner-M, z różnymi głowicami. Zbudował je w odpowiedzi na rozwój szybko poruszającej się, autonomicznej broni powietrznej, która może być produkowana w dużych ilościach i przy bardzo niskich kosztach, co stanowi nowy rodzaj zagrożenia. Do takiej broni należą tzw. drony kamikadze, jak np. irańskie drony Shahed atakujące cele w Ukrainie. Taka amunicja krążąca jest jednak jednorazowego użytku.