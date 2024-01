Algorytm wsadził go do więzienia, gdzie przeszedł piekło. Chce odszkodowania

Oskarżony twierdzi, że w czasie napadu na Sunglass Hut Murphy znajdował się 3 tys. km dalej, czyli w Sacramento w Kalifornii, gdzie wówczas mieszkał. Ostatecznie zarzuty o kradzież przeciwko niemu wycofano, ale szkody już zostały wyrządzone. - Historia pana Murphy’ego jest niepokojąca dla każdego obywatela tego kraju – stwierdził w oświadczeniu jego prawnik Daniel Dutko. - Każda osoba może zostać niesłusznie oskarżona o przestępstwo w oparciu o podatne na błędy oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, tak samo jak on — dodał.

W pozwie napisano, że policja w Houston prowadziła śledztwo w sprawie napadu. Jak wynika z pozwu, detektywi rozmawiali z pracownikami sklepu, przejrzeli nagrania z monitoringu i znaleźli nagranie przedstawiające uciekający samochód ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi.

Dziwne zachowanie sklepu

Gdy detektywi pracowali nad znalezieniem złodziei, szef działu zapobiegania stratom w EssilorLuxottica zadzwonił do wydziału i powiedział, że policja może przerwać śledztwo, ponieważ firma sama znalazła złodzieja. Korzystając ze sztucznej inteligencji i oprogramowania do rozpoznawania twarzy, EssilorLuxottica i Macy's nagrały wideo z napadu i ustaliły, że złodziejem był Murphy.

W pozwie zarzuca się, że policja z Houston wróciła do sklepu, aby przeprowadzić sesję zdjęciową podejrzanych z menedżerem i współpracownikiem, ale firma EssilorLuxottica odmówiła dopuszczenia menedżera do udziału w akcji. W pozwie zarzuca się EssilorLuxottice, że przygotowała pracownicę sklepu by podczas zeznań była przygotowana do zidentyfikowania Murphy’ego jako złodzieja.

Jak wynika z pozwu, wydano nakaz aresztowania Murphy'ego po powrocie do Teksasu w celu odnowienia prawa jazdy. Kilka godzin przed tym, jak Murphy`ego uwolniono, został pobity i zbiorowo zgwałcony, co pozostawiło trwałe obrażenia do końca życia. Murphy jest pierwszą białą osobą, która trafiła do więzienia w USA z powodu błędnego użycia technologii rozpoznawania twarzy. Pozostałe sześć to osoby o innym kolorze skóry.