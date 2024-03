Powstał przełomowy mikrochip sztucznej inteligencji. Sterowanie urządzeń myślami

Prototyp chińskich naukowców z University of Electronic Science and Technology of China zużywa znacznie mniej energii dzięki odpowiednim algorytmom i optymalizacji architektury, a po wprowadzeniu dalszych ulepszeń, będzie mógł zostać wykorzystany do opracowania zaawansowanych interfejsów pozwalających na komunikację ludzkiego umysłu z komputerem.

Chip rozpozna mowę mimo hałasu

Jak donosi South China Morning Post, ma to być najbardziej energooszczędny na świecie mikrochip sztucznej inteligencji. Wystarczająco małe, aby zmieścić się w inteligentnych urządzeniach, takich jak telefony komórkowe. Obecnie chipy AI przeznaczone do ciężkich zadań często wymagają znacznej mocy ze względu na wysokie wymagania obliczeniowe, co ogranicza ich zastosowanie w powszechnie stosowanych urządzeniach. Profesor Zhou Jun i jego zespół znacznie zmniejszyli zużycie energii, a mikrochipy zaprezentowali na Międzynarodowej Konferencji Obwodów Półprzewodnikowych IEEE 2024 w San Francisco.

Pierwszy z dwóch układów AI został zaprojektowany do osadzenia w inteligentnych urządzeniach w celu umożliwienia sterowania głosowego w trybie offline. Naukowcy twierdzą, że chip ten przoduje w wykrywaniu słów kluczowych i weryfikacji mówcy poprzez rozpoznawanie sygnałów głosowych. Jego zaletą jest zdolność do przekraczania ograniczeń standardowych systemów rozpoznawania głosu. W przeciwieństwie do innych, ten chip może dokładnie rozpoznać mowę nawet z hałasem w tle, pochodzącym z telewizji, muzyka lub innej rozmowy.

- Chip osiąga współczynnik dokładności rozpoznawania przekraczający 95 proc. gdy jest dookoła cicho i 90 proc. w hałasie, ustanawiając nowe światowe standardy zarówno pod względem efektywności energetycznej, jak i dokładności – wyjaśnili naukowcy.