Robopsy mają zastąpić żołnierzy. Amerykanie prowadzą testy na poligonie

Armia USA wykorzystała do tego celu robopsa Vision 60. Automat, poruszający się na czterech kończynach, opracowany przez firmę Ghost Robotics, jest wytrzymały i zwinny. Eksperci podkreślają, że ten naziemny dron tzw. kroczący sprawdza się w każdych warunkach pogodowych, a przy tym się nie męczy. Na jednym ładowaniu i przy włączonych wszystkich sensorach (jak LIDAR, noktowizor, kamera termowizyjna) jest w stanie pokonać dystans do 10 km. Z operatorem może się on komunikować za pomocą wi-fi, sieci 4G, a nawet radiostacji taktycznych. Co ciekawe, maszyna jest w stanie funkcjonować nawet w trybie „blind”, co oznacza, że – nawet jeśli środowisko jest zupełnie nieznane, a czujniki wizyjne urządzenia ulegną awarii – robot będzie mógł dalej pracować. W przypadku, gdy Vision 60 poślizgnie się lub upadnie, natychmiast się podniesie i wróci do realizacji zaplanowanej misji. Robopies, który waży nieco ponad 50 kg, jest w stanie operować w temperaturze od -45 do +55 st. C i działać w częściowym zanurzeniu. Rozwija prędkość do 3 m/s i może przenosić ładunki ważące do 10 kg.

Walka w zwarciu i ochrona żołnierzy

Przedstawiciele Onyx na LinkedInie zamieścili post, w którym przekonują, że połączenie systemu Sentry z technologią Vision 60 to współpraca, która „zrewolucjonizuje sposób, w jaki podchodzimy do bezzałogowej technologii obronnej, zwiększając precyzję i bezpieczeństwo”.

MARSOC myśli m.in. o wykorzystaniu robotów w tunelach i okopach, gdzie walka w zwarciu stanowi duże zagrożenie dla żołnierzy. Robopsy mogłyby służyć również do działań w obszarach zaminowanych lub do sprawdzania minipułapek. Zaletą Vision 60 w połączeniu z Sentry jest to, że może przenosić i wykorzystywać różne rodzaje broni – od karabinów maszynowych, przez snajperskie, nawet po granatniki.