Napęd WARP ze Star Treka to nie science fiction. Otwarcie wrót do podboju kosmosu

Jeśli ludzkość ma w przyszłości stać się cywilizacją typu III (społeczeństwem zdolnym do wykorzystania całej energii swojej galaktyki macierzystej), będziemy potrzebować napędów WARP – jak na razie teoretycznych silników zdolnych do wypaczania czasoprzestrzeni i przekraczania prędkości światła. Droga Mleczna ma średnicę około 120 000 lat świetlnych i nie jest obszarem, który można łatwo przemierzyć.

Pomysł stworzenia napędu WARP, poza filmami science fiction jak Star Trek, pojawił się po raz pierwszy w latach 90. XX wieku i został zapoczątkowany przez fizyka Miguela Alcubierre’a. Wczesne projekty teoretyczne opierały się na egzotycznej fizyce, takiej jak „energia ujemna”, której nigdy nie zaobserwowano w prawdziwym świecie. Jednak nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie „Classical and Quantum Gravity”, szczegółowo opisuje koncepcję, która opiera się na teoriach zgodnych ze znanymi prawami fizyki. Innymi słowy napęd WARP teoretycznie jest jak najbardziej możliwy.

Możliwe podróże z gigantyczną prędkością

- To odkrycie zmienia dyskusję na temat napędów WARP – stwierdził główny autor Jared Fuchs, starszy naukowiec w firmie badawczej Applied Physics (AP). - Demonstrując pierwszy w swoim rodzaju model, pokazaliśmy, że taki napęd to już nie tylko science fiction - dodał. Według niego nowa koncepcja wykorzystuje „wyrafinowane połączenie tradycyjnych i nowatorskich technik grawitacyjnych w celu stworzenia bańki, która może transportować obiekty z dużą prędkością w granicach znanej nam fizyki”. Nazywa się to „nadświetlnym napędem WARP o stałej prędkości” i jak opisano w artykule, technika ta jest zgodna z wcześniejszymi rozwiązaniami teoretycznymi – w tym tymi zbadanymi przez Alcubierre’a. Ale co najważniejsze, koncepcja ta pozostaje w zgodzie ze znanymi prawami fizyki.