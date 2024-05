Sztuczna inteligencja podbija Polskę. Wiemy, kto z niej najchętniej korzysta

Boom na sztuczną inteligencję nie ominął Polski – rodzimy biznes chce coraz intensywniej korzystać z tzw. generatywnej AI (genAI) i zapowiada inwestycje w tę technologię. Aż 46 proc. firm, które dziś jeszcze jej nie mają, szykuje się do wdrożenia w ciągu najbliższych dwóch lat – wynika z najnowszych badań instytutu SAS, które publikujemy jako pierwsi.

Ale także przedsiębiorstwa używające już genAI deklarują chęć rozwoju tego rozwiązania. Inwestycje w tzw. duże modele językowe (LLM) w ciągu roku planuje 89 proc. użytkowników AI. Z tego dziewięciu na dziesięciu ma już na ten cel zabezpieczone pieniądze w firmowym budżecie.

AI daje przewagę w biznesie

Choć z badania SAS można by wnioskować, że polskie firmy zdały sobie sprawę, że sztuczna inteligencja to technologia, od której nie ma odwrotu, to w praktyce nie jest aż tak kolorowo. Co prawda dziś 48 proc. przedsiębiorstw w naszym kraju wykorzystuje genAI, przy czym 34 proc. jej użytkowników sięga po nią każdego dnia, to eksperci zwracają uwagę na wciąż spore zapóźnienia w IT. Na przykład w sektorze firm produkcyjnych w Europie – jak wyliczają analitycy firmy badawczej IDC – odsetek podmiotów, które przeprowadzają wstępne testy modeli AI, ale nie mają jednak planu wydatków na tę technologię, sięga 20 proc.

– Branża produkcyjna jest jedną z tych z największym potencjałem do wdrażania innowacji. Warto wykorzystać doświadczenia zdobyte przy automatyzacji i realizacji projektów Przemysłu 4.0. Na dziś jednak wiele firm tylko przygląda się genAI – komentuje Ewa Lis-Jeżak, prezes IDC Polska.