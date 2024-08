W Polsce drony dostarczą zakupy i jedzenie? To może być przełomowa innowacja

Obecnie platforma to nie tylko ponad 15 tys. lokali, ale również prawie 2 tys. kurierów, 400 pracownic i pracowników, prawie 2 tys. miejscowości objętych usługą, miliony zamówień każdego miesiąca i 37 miast z własną logistyką.

Roboty już dostarczają obiady

W kwietniu 2023 r. firma informowała, że rozpoczęła testy dostaw półautonomicznym robotem dostawczym, którego skonstruowała lubelska firma Delivery Couple.

Testy robota trwały miesiąc z udziałem restauracji indyjskiej Mandala Express. Po odebraniu zamówienia z restauracji, robot wysyła klientowi wiadomość SMS z informacją, że wyruszył w drogę.

W większości pokonuje ją autonomicznie – sam podejmuje decyzję, w jaki sposób pokonać trasę. Jest przystosowany do radzenia sobie z różnego rodzaju infrastrukturą miejską. Krawężniki czy nierówne chodniki nie są dla niego przeszkodą. W wybranych momentach wspiera go jednak zdalny operator – na przykład podczas przejeżdżania przez przejścia dla pieszych.

Gdy robot dotrze na miejsce odbioru zamówienia – dzwoni do klienta, aby poinformować, że czeka przed budynkiem. Ponadto wysyła klientowi SMS-em link potrzebny do otworzenia pojemnika na jedzenie. Po zakończeniu dostawy wraca do restauracji po kolejne zamówienie. Robot dostarcza jedzenie na dystansie do 3 km od lokalu.

- Rolą robota jest wsparcie procesu dostaw na krótkich dystansach w godzinach szczytu. Wierzymy, że to rozwiązanie może usprawnić operacyjność dostaw naszych Partnerów. – wyjaśnia Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.