Dentysta nie jest już potrzebny. To ma być rewolucja w leczeniu zębów

Robot-dentysta, składający się z autonomicznego ramienia, napędzanego sztuczną inteligencją oraz obrazowaniem 3D, wykonał z powodzeniem pełny zabieg stomatologiczny na człowieku. To pierwszy taki zabieg na świecie.

W stomatologii robot lepszy od człowieka?

Amerykańska firma Perceptive wyjaśnia, że jej technologia powstała by przeprowadzać dokładniejsze i szybsze zabiegi stomatologiczne, w tym wypełnienia i korony. Założyciel firmy dr Chris Ciriello powiedział, że robot „zwiększa precyzję i wydajność zabiegów stomatologicznych”. Firma otrzymała 30 mln dolarów finansowania od wielu firm z branży, a także od dentysty Edwarda Zuckerberga, ojca prezesa Meta Marka Zuckerberga. Firma współpracuje również z Harvard School of Dental Medicine i Instytutem Forsytha należącym do Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego.

Firma twierdzi, że dzięki jej wynalazkowi w przyszłości zakładanie koron będzie można wykonać w zaledwie 15 minut. To ogromny postęp w porównaniu z obecną metodą wymagającą około dwugodzinnych wizyt u dentysty. Cała procedura zaczyna się od skanowania 3D zębów i ust pacjenta, rejestrując obrazy pod linią dziąseł. Obrazy z wstępnego badania służą do symulacji borowania, a w przypadku korony do wykonania odbudowy przed borowaniem zęba.

Szybkie i bezbolesne leczenie zębów

Robot dentysta nie jest jeszcze gotowy do masowej produkcji. Firma prezentuje na razie prototyp i pracuje nad ostateczną wersją urządzenia. Jest ono nadal w fazie rozwoju. Nie jest dostępne w sprzedaży w USA i nie ma zezwolenia amerykańskiego regulatora, Food and Drug Administration (FDA).