Zdumiewające odkrycie badaczy. Podali powód wyginięcia mamutów

Międzynarodowy zespół chemików i zoologów znalazł dowody na to, że mamuty włochate mogły zmagać się z alergiami, co przyczyniło się do ich wyginięcia. Analiza zamrożonej tkanki mamuta wykazała obecność przeciwciał i alergenów, co sugeruje, że te stworzenia mogły mieć problemy z rozmnażaniem się z powodu osłabionego zmysłu węchu. - To było pierwsze badanie, w którym fragmenty immunoglobulin znaleziono w szczątkach sprzed dziesiątek tysięcy lat – powiedział dziennikowi „The Telegraph” główny autor badania Gleb Zilberstein.

Dlaczego wyginęły mamuty?

Jednocześnie w szczątkach znaleziono fragmenty białek silnie alergizujących roślin i ich pyłków. -Znaleźliśmy dowody na alergie w próbkach mamutów i mogły one wyginąć, ponieważ zwierzęta te rozwinęły alergie na pyłki w okresie rozrodczym, co uniemożliwiło im znalezienie się w celu rozmnażania – tłumaczy Zilberstein.

Mamuty włochate, dalecy krewni dzisiejszych słoni, wędrowały po Ameryce Północnej, Azji i północnej Europie, zanim wyginęły około 4000 lat temu. Dotychczas naukowcy sądzili, że do wyginięcia tych zwierząt przyczyniły się zmiany klimatyczne i polowania ludzi. Teraz badanie dodaje nowa teorię wyjaśniającą wymarcie włochatych gigantów: alergie.

Według zespołu badawczego mamuty mogły cierpieć na zatkany nos wywołany podrażnieniem pyłkami, co upośledzało ich zdolność do wykrywania ważnych zapachów, takich jak zapachy potencjalnych partnerów. Naukowcy podkreślili, że współczesne słonie w dużym stopniu polegają na węchu, aby znaleźć pożywienie, wodę a także partnerów. „Rozwój alergii na pyłki roślin, zmiany w toksyczności alergicznej pyłków, wydłużenie okresu uwalniania pyłków lub pojawienie się dużej liczby roślin kwitnących podczas zmian klimatycznych, może prowadzić do zmniejszenia wrażliwości na zapachy u zwierząt w sezonie rozrodczym. Może to wyjaśniać wyginięcie zwierząt z powodu zmniejszenia liczby stosunków płciowych” – wyjaśniają naukowcy.