„Polski eksperyment”. O radiu z botami zamiast dziennikarzy głośno za granicą

Echa sprawy, o której wiele mówi się w Polsce, dotarły za granicę. Kontrowersyjny ruch władz publicznej rozgłośni, która ogłosiła, że będzie pierwszym radiem AI, przykuł uwagę mediów w innych krajach. O sprawie informuje m.in. CNN: „Polska stacja radiowa zastępuje dziennikarzy sztuczną inteligencją”. W materiale serwis podaje, że prezenterzy wygenerowani przez AI, zajęli miejsce zwolnionych kilka tygodni wcześniej dziennikarzy, a stacja podała, że to „pierwszy w Polsce eksperyment, w którym dziennikarze są wirtualnymi postaciami stworzonymi przez AI”.

Awatary, ElevenLabs i Wisława Szymborska

W OFF Radio Kraków audycje prowadzą trzy awatary AI. Jak wskazuje z kolei amerykańska agencja prasowa Associated Press (AP), nietypowy polski projekt ma na celu „dotarcie do młodszych słuchaczy poprzez mówienie o kwestiach kulturalnych, artystycznych i społecznych, w tym o obawach osób LGBTQ+”. AP cytuje również szefa stacji Marcina Pulita, który zastanawia się, „czy sztuczna inteligencja jest bardziej szansą czy zagrożeniem dla mediów, radia i dziennikarstwa”. – Będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie – wskazuje Pulit.

We wtorek na antenie publicznej rozgłośni – Off Radia Kraków – wyemitowano rozmowę z Wisławą Szymborską. Zmarła ponad dekadę temu poetka komentowała m.in. dzieła innej noblistki, Olgi Tokarczuk. Tyle, że cała rozmowa była fikcyjna i stworzona przez AI. Słuchalność pobiła rekord.

Ale zagraniczne media zwracają uwagę na jeszcze inną kontrowersyjną decyzję tego radia. We wtorek na antenie publicznej rozgłośni wyemitowano bowiem rozmowę z Wisławą Szymborską. Zmarła ponad dekadę temu poetka komentowała m.in. dzieła innej noblistki, Olgi Tokarczuk. Tyle, że cała rozmowa była fikcyjna i stworzona przez AI. Głos noblistki wygenerowano za pomocą narzędzi polskiego start-upu ElevenLabs. Pytania i odpowiedzi to zaś dzieło ChatGPT. Nad całością mieli jednak czuwać ludzie – dziennikarze OFF Radia Kraków, którzy jeszcze pozostali w stacji. Wypowiedzi ponadto autoryzowali przedstawiciele Fundacji Wisławy Szymborskiej. Słuchalność audycji pobiła rekord. Jak mówił nam Marcin Pulit, ruch na stronie internetowego radia jest gigantyczny. – Wcześniej mieliśmy słuchalność bliską zeru, a dziś, jednego dnia, ruch jest większy niż przez dwa lata łącznie. To niewiarygodne – komentował.