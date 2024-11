Obraz sztucznej inteligencji sprzedany na aukcji. Rekordowa cena

Czytaj więcej Technologie Polski humanoid robi furorę na świecie. Jest wyjątkowo sprawny i upiorny Wrocławski Clone Incorporated, start-up od kilku lat pracujący nad technologiami humanoidalnymi, pokazał światu efekty swoich zaawansowanych badań. W sieci firma umieściła film przedstawiający Torso, robota wyposażonego w sztuczne mięśnie i ścięgna.

Robotyzacja sztuki nie jest nowością. Już w latach 70. XX wieku powstawały tzw. obrazy robotyczne Harolda Cohena, który wykorzystywał oprogramowanie AARON. Z kolei maszynową produkcję obrazów na szeroką skalę prowadził choćby Andy Warhol w swojej Fabryce.

W 2005 r. skonstruowano pierwsze humanoidalne roboty, które potrafiły malować ludzkie portrety, wykorzystując do tego celu technologie wykrywania twarzy i rekonstrukcji obrazu. Rysunki, które stworzyły, były łudząco podobne do tych wykonanych przez człowieka. W kolejnych latach opracowano nowe generacje robotów, a ich prace coraz bardziej przypominały obrazy tworzone przez ludzi. Twórczość ta była jednak pomijana przez ekspertów z obszaru sztuki. Przełom nastąpił, gdy portret wykonany przez AI, zatytułowany „Edmond de Belamy”, sprzedano na aukcji za ok. 432,5 tys. dol. (cena wywoławcza wynosiła 10 tys. dol.). Teraz zaś pękła bariera miliona dolarów.

Czy będą wyższe ceny?

To i tak wciąż mało w porównaniu z obrazami stworzonymi przez człowieka. Najdroższy taki obraz, „Salvator Mundi” Leonarda da Vinci, sprzedano na aukcji Christie's w Nowym Jorku w 2017 roku za 450,3 miliona dolarów. To jedno z mniej niż 20 zachowanych dzieł geniusza epoki renesansu. Wśród najdroższych obrazów są też dzieła bardziej współczesne, jak Nr 2, Interchange stworzony przez Willema de Kooninga, ekspresjonistę abstrakcyjnego. Obraz zmienił właściciela za 300 mln dol.

Na razie ogranicza je ludzka nieufność. Jak wynika z badań doktorów Pawła Fortuny z Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL i Artura Modlińskiego z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdy ludzie dowiadują się, że obraz został namalowany przez AI, oceniają go jako „gorszy” niż ten stworzony przez człowieka. Rezultaty badań opisał trzy lata temu prestiżowy magazyn „The Journal of Arts Management, Law and Society”. To jednak może się zmienić wraz z rozwojem możliwości sztucznej inteligencji.