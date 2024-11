Powstaje projekt wielkiego statku kosmicznego. Wielopokoleniowa arka ma uratować gatunek

Uczestnicy konkursu mają opracować koncepcję opierającą się na obecnych technologiach, ale także tych, które mogą zostać zastosowane dopiero w przyszłości. Zwycięska drużyna otrzyma symboliczną nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów.



Mimo ekscytującej wizji statku kosmicznego, który mógłby przenosić nas do odległych zakątków wszechświata, konkurs jest w dużej mierze fascynującym eksperymentem myślowym, jakby wyjętym wprost z powieści science fiction – pisze portal futurism.com.

Jak przetrwać długą podróż kosmiczną?

Na obecnie dostępnych metodach napędu statków kosmicznych, dotarcie do najbliższego układu gwiezdnego, Proxima Centauri — który, prawdopodobnie, nie jest zdatny do zamieszkania — mogłoby zająć ponad 1000 lat. Według futurystycznych koncepcji naukowych napędy przyszłości mogłyby skrócić ten czas do 36–85 lat. To nadal za długo jak na jedno ludzkie życie.

Zdaniem naukowców odpowiedzią na ten problem są statki wielopokoleniowe, umożliwiając ludzkości przetrwanie, a nawet rozmnażanie się w trakcie podróży do miejsca oddalonego o lata świetlne. Konkurs to zatem ciekawa łamigłówka dotycząca tego, jak taki statek mógłby wyglądać.