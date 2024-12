Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe i ataki hakerskie. To będzie przełomowy rok?

Ludzki mózg przetwarza informacje w tempie 10 bitów na sekundę – wynika z obliczeń naukowców z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego (California Institute of Technology – Caltech). Badacze stwierdzili, że jest to liczba „wyjątkowo niska”. To wyjaśnia, dlaczego ludzie są w stanie przetwarzać tylko jedną myśl jednocześnie.