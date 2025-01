Technologia od Hypershell to przełom w dziedzinie mobilności człowieka. Egzoszkielet łączący robotykę, sztuczną inteligencję oraz ergonomiczny design powstał, aby zmniejszyć wysiłek fizyczny, zwiększyć wytrzymałość i zapewnić wyjątkowy komfort. Ów „kostium” ma wspierać m.in. pracowników magazynów, ale nie tylko. Firma zaprojektowała go, jak sama mówi, dla poszukiwaczy przygód i miłośników aktywności na świeżym powietrzu.

Nagroda dla egzoszkieletu na CES 2025

Carbon X to egzoszkielet czy też tzw. PowerSuit, przystosowany do codziennego użytkowania. Założyciele Hypershell wskazują, iż „umożliwia on użytkownikom eksplorację dalszych terenów z większą łatwością”. Carbon X ma służyć więc do rekreacji i wsparcia w pracy fizycznej. To nowatorskie podejście doceniono na odbywających się w Las Vegas targach CES. Carbon X zdobył bowiem nagrodę CES Innovation Awards 2025 za najlepszą innowację w kategorii Robotyka. „Ten PowerSuit redefiniuje mobilność, eksplorację i wydajność wspieraną sztuczną inteligencją” – uznało jury konkursu.

Hypershell Carbon X wyposażono w system M-One – silnik z mocą wspomagania do 800 W. Rozwiązanie daje to użytkownikowi zasięg do 17,5 km na jednym ładowaniu. Przy tym to lekka, ergonomiczna konstrukcja, co zapewnia komfort przez cały dzień. Nakładany na dolną część ludzkiego korpusu zestaw sprawia, że można maszerować bez zmęczenia czy też nieść duży ładunek bez bólu w nogach. Projekt doceniono na platformach crowdfundingowych Kickstarter i Indiegogo – od blisko 3 tys. internautów spółce udało się zebrać w sumie ponad 1,3 mln dol. Start-up dowodzi, iż istnieje globalne zapotrzebowanie na taką technologię, a ona sama ma transformacyjny potencjał.

Co potrafią egzoszkielety?

Podobnie uważają zresztą członkowie zespołu zajmującego się robotyką w Instytucie Poznawania Człowieka i Maszyn (IHMC) na Florydzie. Badacze zakończyli właśnie testy terenowe swojego egzoszkieletu Eva. Zestaw zdał egzamin, a IMHC ogłosił, że Eva może działać poza kontrolowanym środowiskiem, co stanowi kluczowy krok w kierunku wdrożenia tej technologii. Naukowcy w tym przypadku stworzyli egzoszkielet nie do rekreacji, lecz m.in. dla ratowników pracujących w niebezpiecznych warunkach (utrzymuje ciężar sprzętu ochrony osobistej). System zwiększa mobilność, odciąża użytkownika, jednocześnie zwiększając zakres jego ruchu.