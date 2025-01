Prąd z grzybów. Żywe baterie mogą zasilać elektronikę, a potem zniknąć

Podobnie jak każda inna bateria, ogniwo paliwowe grzybowe składa się również z anody i katody. Po stronie anody znajdują się drożdże piekarskie, które uwalniają elektrony poprzez swój metabolizm. Katoda, po drugiej stronie, to grzyb białej zgnilizny, który wytwarza enzym umożliwiający wychwytywanie i przenoszenie tych elektronów poza komórkę. Oczywiście, ta konfiguracja nie może zasilać dużych urządzeń, ale podczas testów bateria grzybowa skutecznie wytwarzała napięcia od 100 do 200 mV. To wystarcza do zasilania małych czujników Bluetooth monitorujących zmiany temperatury.

Zalety grzybowej baterii

Na dodatek taka bateria jest niezwykle praktyczna do przechowywania i łatwa do aktywowania. – Baterie grzybowe można przechowywać w stanie suchym i aktywować je na miejscu, po prostu dodając wodę i składniki odżywcze – wyjaśnia Carolina Reyes. Po użyciu grzyby pomagają w rozkładzie baterii, ponieważ mogą metabolizować składniki na bazie celulozy.

Chociaż łatwo jest zbierać i poddawać recyklingowi duże urządzenia elektroniczne, czujniki i inne małe elementy elektroniczne często pozostają niezauważone i niewykorzystane ponownie. Na dodatek elementy te są zazwyczaj wykonane z materiałów niebiodegradowalnych i często zawierają toksyczne materiały, które poważnie zanieczyszczają glebę i wodę.

Według autorów badania „szacuje się, że do 2030 r. zostanie osiągnięty 74,7 Mt (milionów ton) odpadów elektronicznych z powodu utylizacji urządzeń elektronicznych z elementami, które nie nadają się do recyklingu lub łatwo ulegają degradacji”. Oznacza to, że do 2030 r. będziemy musieli radzić sobie z niepodlegającymi recyklingowi odpadami elektronicznymi ważącymi tyle, co 10 000 wież Eiffla. „W związku z tym istnieje szybka potrzeba opracowania zielonej elektroniki, która wykorzystuje bardziej przyjazne dla środowiska, nietoksyczne i odnawialne materiały w swoich komponentach” — podkreślili autorzy badania.

Następnym celem zespołu EMPA jest zwiększenie żywotności i mocy wyjściowej ich baterii grzybowej, aby można było jej używać w większych komponentach elektronicznych.