Bakterie zmutowały na stacji kosmicznej. Mogą stanowić zagrożenie dla ludzi

Chińscy badacze dowiedli właśnie, iż pochodzące z Ziemi bakterie mutują w kosmosie. Potwierdził to przypadek z chińskiej stacji Tiangong. Na jej pokładzie zidentyfikowano nieznany dotąd szczep bakterii. Nazwano go Niallia tiangongensis. Tyle że nie są to mikroby z innych planet, ale – jak twierdzą naukowcy – organizmy, które już były na stacji przed startem, lecz na skutek warunków panujących w kosmosie zmutowały.

Dlaczego bakterie w kosmosie zmutowały?

Okazało się, że po ekspozycji na promieniowanie kosmiczne nabyły zdolność do przeciwstawiania się tzw. stresowi oksydacyjnemu (stan zaburzenia równowagi między nadmiarem wolnych rodników a zdolnością organizmu do ich neutralizacji) oraz do regeneracji. Bakteria potrafi m.in. wykorzystywać żelatynę jako źródło azotu i węgla, co pomaga jej chronić się w tym ekstremalnym środowisku.

Niallia tiangongensis po raz pierwszy wykryta została podczas misji Shenzhou-15 w 2023 r. Czy zmutowana bakteria stanowi zagrożenie dla astronautów? Dziś nie ma jeszcze pewności, ale ryzyko jest realne. To nowy szczep, więc wymaga badań, ale jego ziemski „krewny”, Niallia circulans, który występuje w glebie i ściekach, to niebezpieczna bakteria – może wywoływać sepsę. Narażone są zwłaszcza osoby z osłabionym układem odpornościowym.