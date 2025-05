Amerykańscy giganci technologiczni opanowali znacznie więcej obszarów. Wystarczy wskazać rynek przeglądarek internetowych, gdzie królują Google (Chrome), Apple (Safari) i Microsoft (Edge), a także sektory aplikacji biurowych (Microsoft Office, Google Workspace, Slack), czy poczty elektronicznej (Google Gmail, Microsoft Outlook). Analitycy zauważają, że maile z powodzeniem można byłoby wysyłać z europejskich alternatyw, jak niemieckie Tuta, Posteo i Mailbox.org, szwajcarski Proton Mail, czy holenderski Soverin. Podobnie jest z oprogramowaniem antywirusowym.

– Na tym polu europejskie firmy mają do zaoferowania zaawansowane technologie na najwyższym poziomie – podkreśla Paweł Śmigielski z firmy Stormshield, producenta technologii bezpieczeństwa IT. – Wiele podmiotów z sektora publicznego korzysta w obszarze cyberbezpieczeństwa z amerykańskich rozwiązań. Choć mówię to ze smutkiem, to nie mam wątpliwości: niepewność wynikająca z bieżącej sytuacji geopolitycznej sprawia, że trzeba mówić wprost o europejskiej suwerenności i dywersyfikacji pochodzenia rozwiązań, które chronią naszą infrastrukturę IT – kontynuuje.

– W oparciu o rozwiązania tworzone we Francji, Finlandii, Danii, Rumunii, Czechach, Niemczech, Słowacji, Szwecji, a także Polsce, można zbudować kompleksowy system bezpieczeństwa każdej organizacji – dodaje Piotr Zielaskiewicz z firmy Dagma Bezpieczeństwo IT.

Czy wybieramy polskie oprogramowanie?

Badania pokazują, że 44 proc. z nas nawet nie zna kraju pochodzenia używanych przez siebie systemów. Polacy są jednak skłonni zmienić ten trend. Z analiz firmy ClickMeeting wynika, że większość respondentów przy podejmowaniu decyzji o zakupie oprogramowania i usług technologicznych preferuje produkty polskiego pochodzenia. To jednak tylko deklaracje, bo faktycznie z rodzimych rozwiązań korzysta ledwie 35 proc. Blisko połowa z tej liczby wskazała, że jest to chat lub komunikator, w więcej niż co czwartym przypadku chodzi o platformy do wydarzeń online i webinarów, a w 19 proc. o oprogramowanie księgowego.