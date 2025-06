Taki przynajmniej jest rządowy plan na rynku chipów. Ministerstwo Cyfryzacji (MC) przyjęło dokument, który zakłada, że do Polski przyciągnięte zostaną inwestycje przemysłowe w tej branży – wedle projektu do 2030 r. pojawić miałyby się 2-3 duże przedsięwzięcia „o wartości dodanej w przedziale 300–600 mln euro”. Nad Wisłą nie są jednak rozpatrywane fabryki samych zaawansowanych układów scalonych; resort celuje w takie obszary jak tzw. back-end produkcji czy materiały niezbędne do produkcji.

To są filary strategii chipowej

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło wreszcie prace nad dokumentem „Polska w grze o przyszłość – polityka dla sektora półprzewodników 2025+”. Wyznacza on ogólne kierunki działań państwa na rzecz rozwoju jednego z najbardziej wymagających i jednocześnie najbardziej obiecujących sektorów współczesnej gospodarki. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, ostateczna wersja polityki jest wynikiem szerokich konsultacji z branżą i środowiskiem naukowym.

– Państwo pełni w tym procesie rolę pełnoprawnego partnera – inwestora, użytkownika i koordynatora, co jest niezbędne dla wzmacniania suwerenności technologicznej i konkurencyjności kraju – podkreśla. I wskazuje, że dokument przedstawia „wizję i sposoby wspierania mikroelektroniki jako sektora strategicznego”, ważnego zarówno dla suwerenności technologicznej, jak i dla rodzimych „ambicji przemysłowych”.

Owa strategia opiera się na siedmiu filarach: infrastruktura, impuls państwa (m.in. stworzenie do II kwartału 2026 r. platformy łączącej krajowy sektor półprzewodników z sektorem publicznym i przemysłowym), współpraca regionalna i międzynarodowa, inwestycje i finansowanie, kadry i edukacja, a także energia i woda (chodzi np. o pomysł stworzenia specjalnych stref energetycznych, opartych o dostęp do stabilnych i niskoemisyjnych źródeł energii, stanowiących element oferty inwestycyjnej kraju) oraz chemikalia i surowce (realizacja unijnego planu, by do 2030 r. co najmniej 25 proc. zapotrzebowania na surowce strategiczne było pokrywane przez recykling).